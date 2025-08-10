Jarosław Kaczyński „stracił nad sobą kontrolę”? Burza w sieci po słowach prezesa PiS o „śmieciach”

Jarosław Kaczyński w niedzielę 10 sierpnia razem z przedstawicielami PiS pojawił się na pl. Piłsudskiego, gdzie złożył kwiaty pod Pomnikiem Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku. Następnie prezes PiS wygłosił oświadczenie, które było zakłócane przez kontrmanifestantów i powtarzające się słowo „kłamca”.

Jarosław Kaczyński o „śmieciach” w miesięcznicę katastrofy smoleńskiej

– Tu stoją ci, którymi powinny zająć się służby specjalne, tylko niestety my na razie mamy taki rząd i takie służby, które nie wykonują swoich obowiązków, ale to już niedługo. Przyjdzie czas, w tym ci ludzie znajdą się tam, gdzie ich miejsce. To znaczy w więzieniach, a władza Polski będzie realizowała polskie interesy. Tego się tak panicznie boją i te śmiecie, które tu stoją – powiedział Kaczyński.

Sprawę komentowali w sieci politycy koalicji rządzącej. „Kolejny pokaz chamstwa” – napisała Iwona Hartwich. „Myślałem, że Kaczyński dotknął dna. Myliłem się. On puka od spodu” – stwierdził Dariusz Joński. Arkadiusz Myrcha ocenił, że lider Prawa i Sprawiedliwości „kompletnie traci nad sobą kontrolę”, po tym, jak prezentował antysemickie insynuacje.

Wniosek do sejmowej Komisji Etyki Poselskiej po słowach prezesa PiS

„To język pogardy, który nie ma prawa pojawiać się w ustach posła. Złożę kolejny wniosek do sejmowej Komisji Etyki Poselskiej – w debacie publicznej nie ma miejsca dla języka pogardy i nienawiści! Nie ma wyjątków!” – zapowiedział Krzysztof Brejza. Zdaniem europosła KO to „retoryka wprost z III Rzeszy”.

„Dobry człowiek. Z chrześcijańsko katolickim szacunkiem do drugiego człowieka. Pełen empatii i ciepłych uczuć. Taki ojciec narodu po prostu. Tatuś chciałoby się rzec” – ironizował z kolei Bartosz Arłukowicz. Zdaniem Karoliny Pawliczak Kaczyński „już dawno powinien odejść z polityki, a nadal kłamie i sieje w społeczeństwie ferment”. „Wykorzystuje ofiary katastrofy dla własnych, partyjnych interesów. Wstyd i hańba! Historia to zapamięta” – podsumowała posłanka.

Czytaj też:

Kaczyński ostro do dziennikarza. „Ja z chamami nie rozmawiam, pan jest chamem”Czytaj też:

Dłoń Jarosława Kaczyńskiego przykuła uwagę w Sejmie. „Mały wypadek”