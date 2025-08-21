Burza po słowach Szczerby o pacjentach. Poseł KO przeprasza

Ze względu na brak finansowania ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia za drugi kwartał bieżącego roku, Oddział Onkologiczny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie czasowo ograniczył swoją działalność. W czwartek 21 sierpnia w programie „Tłit” w WP ostro skomentował to europoseł Bartosz Arłukowicz.

Konin. Arłukowicz chce wyjaśnień ws. szpitala

– Zamykanie nagłe z dnia na dzień czy ograniczenie przyjęć, bo z tym mamy do czynienia, w jakimkolwiek oddziale onkologicznym, jest rzeczą niebywałą, skandaliczną, niedopuszczalną – mówił. Jak dodawał, na miejscu ministra zdrowia zaleciłby szczegółową kontrolę placówki.

– Oczekuję kontroli ze strony marszałka województwa sposobu zarządzania tym szpitalem. Kontroli ze strony oddziału wojewódzkiego NFZ tego, jak wygląda finansowanie tego szpitala i innych oddziałów i dlaczego dyrekcja tego szpitala podejmuje decyzje o zamknięciu akurat oddziału onkologii, co jest decyzją tragiczną dla pacjentów. I w końcu oczekuję kontroli ze strony centrali NFZ, sposobu finansowania przez oddział wojewódzki NFZ. Tę sprawę trzeba wyjaśnić natychmiast. Do spodu – podkreślał.

Michał Szczerba zaskoczył wypowiedzią na temat szpitala

Europoseł Michał Szczerba na ten temat wypowiadał się w programie „Debata Gozdyry” w Polsat News. – Rzeczywiście sytuacja jest niepokojąca i z pewnością są bardzo dobre obiekty wokół Konina, które natychmiast tych pacjentów są w stanie przyjąć – stwierdzał.

Kiedy krytycznie o sytuacji wypowiedziała się posłanka Razem Paulina Matysiak, Szczerba zareagował agresywnie. – Niech pani się w ogóle nie odzywa dobrze, bo akurat w sprawach onkologicznych mam bardzo osobiste i rodzinne doświadczenia – uciął Szczerba. – Panie pośle, każdy ma kogoś, kto umarł, choruje, albo sam choruje. Niech pan przestanie, błagam pana – uspokajała polityka prowadząca.

– Jeżeli ktoś w tej chwili został z Konina odesłany, niech natychmiast znajdzie inną placówkę na terenie województwa wielkopolskiego – powiedział na koniec polityk KO. – Słyszą państwo, niech natychmiast znajdzie ten, kto został odesłany – podsumowała Gozdyra.

Europoseł KO przeprasza po programie

Szczerba najwyraźniej po programie zreflektował się i postanowił wrócić do sprawy na platformie X. „Pacjenci onkologiczni nie mogą zostać pozbawieni opieki. Nigdy!” – podkreślał. „Sprawa szpitala i finansowania świadczeń musi być pilnie wyjaśniona. Wiem jak w tej chorobie ważny jest czas. Nie można stracić ani jednego dnia” – dodawał.

„Jednak moja wypowiedź o konieczności znalezienia przez pacjentów innych placówek była niewłaściwa i za nią przepraszam. Także wobec prowadzącej Agnieszki Gozdyry, którą przepraszam. Zrobię wszystko, by placówka w Koninie miała zapewnione odpowiednie środki, by natychmiast wznowić leczenie” – podsumował.

Czytaj też:

Poseł PO „przespał” powołanie ambasadora w USA. „Dlaczego pan nas tak okłamuje?”Czytaj też:

Niespodziewana sytuacja w „Kropce nad i”. Poseł PiS nagle wyjął ziemniaka