Mentzen nie odpuszcza Sikorskiemu. „Zachowujecie się jak ostatni frajerzy”

„Prezydenckie weta tną na oślep! Karol Nawrocki wyłącza swoją decyzją Internet Ukrainie, bo de facto to oznacza jego decyzja dotyczącą ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. To koniec internetu Starlink, który Polska dostarcza toczącej wojnę Ukrainie. To również koniec wsparcia dla przechowywania danych administracji ukraińskiej w bezpiecznym miejscu” – zwrócił uwagę w poniedziałek wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Na te słowa odpowiedział Sławomir Mentzen. „Jeśli Ukraina chce mieć Starlinka, to niech sobie za niego zapłaci. Nie widzę powodu, żebyśmy my mieli za to płacić. Pieniądze polskich podatników powinny iść na potrzeby Polaków!” – stwierdził lider Konfederacji. Jego wpis na platformie X (dawny Twitter) poniósł się szerokim echem i został wyświetlony 2,7 mln razy.

Ukraina i Starlink. Awantura Radosława Sikorskiego i Sławomira Mentzena w sieci

Z kontrą przyszedł minister spraw zagranicznych. „Pomagając Ukrainie trzymamy armię Putina z dala od naszych granic, co jest w interesie, także finansowym, polskiego podatnika. Polityka zagraniczna jest trudniejsza niż tabliczka mnożenia” – skomentował Radosław Sikorski. Mentzen nie pozostawił tego bez reakcji. „Powiedział człowiek oskarżający USA Bidena o wysadzenie Niemcom Nord Streamu, którego premier strzelał z palców w plecy Trumpa i oskarżał go o rosyjską agenturalność” – zaczął.

„Ukrainie pomogliśmy ponad nasze możliwości, a nie mamy w zamian nawet miejsca przy stole, gdzie zaledwie relacjonuje się rozmowy pokojowe. Sprowadziliście swoją polityką Polskę poniżej Finlandii. Zachowujecie się jak ostatni frajerzy, z takim podejściem na osiedlu byście tylko po piłkę kolegom biegali. Nawet na bramkę by was nie wpuścili” – podsumował lider Konfederacji.

