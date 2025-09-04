„Krzywdzące określenia, naruszenie etyki”. Oficjalne stanowisko w sprawie, którą żyje Polska

28 sierpnia 2025 r., podczas próby do Air Show w Radomiu doszło do katastrofy lotniczej F-16, w której zginął pilot major Maciej „Slab” Krakowian. „Czegoś nie rozumiem. Wszyscy wszystkim składają kondolencje i wyrażają żal, ale…pilot, który zginął, popełnił jakiś niewyobrażalny błąd. To, że nie żyje, to jego sprawa, ale facet rozwalił samolot za kilkadziesiąt milionów, na który wszyscy się składaliśmy! To pirat lotniczy” – skomentował na gorąco tragedię w mediach społecznościowych Marek Migalski.

Burza po wpisie znanego politologa ws. katastrofy F-16

„Nieudacznik zginął na show, nie w walce. Jest przestępcą, który naraził ludzi i rozbił mega drogi samolot. Błagam, nie mówcie, że tego nie rozumiecie. Powinien być pośmiertnie zdegradowany, choć wy pewnie chcecie jego odznaczenia, awansu i emerytury wojskowej dla żony?” – dodał politolog i były europoseł PiS.

„Wyobraźcie sobie, że byłby nie pilotem, lecz dowódcą czołgu. I walnąłby w mur. Zabijając siebie i rozwalając maszynę. Też uważalibyście, że jest bohaterem i należą mu się najwyższe hołdy? Czy w tym kraju nikt nie myśli? Wszyscy się podniecają i ulegają zbiorowej histerii?” – kontynuował Migalski. Komentarze wywołały poruszenie, a w środę 3 września stanowisko w tej sprawie wydał rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie wykłada politolog.

Śmierć Macieja „Slaba” Krakowiana. Uniwersytet Śląski zareagował ws. wpisu Marka Migalskiego

Prof. dr hab. Ryszard Koziołek „stanowczo potępiał treść i sposób oceny” sformułowanej przez Migalskiego. Zdaniem rektora UŚ „użyte tam określenia są krzywdzące, lekceważą dramat śmierci i straty osoby bliskiej wielu ludziom, a przede wszystkim zaprzeczają postawie oczekiwanej od naukowca i nauczyciela akademickiego, którego winny cechować szacunek dla innych oraz rzetelność argumentacyjna w wypowiedziach naukowych i publicznych”.

Zdaniem prof. Koziołka w przypadku wpisu pracownika uczelni doszło „do naruszenia etyki oraz prawdziwości wypowiedzi, jakich należy oczekiwać od uczonego i nauczyciela młodzieży”. Rektor podsumował, że w związku z powyższym „zwrócił się do Rzecznika Praw i Wartości Akademickich prof. Jacka Góreckiego o zajęcie stanowiska w tej sprawie”.

Czytaj też:

Katastrofa F-16 w Radomiu. Na jaw wyszły nowe faktyCzytaj też:

Wojsko zabrało głos po katastrofie F-16. „Pokazy to nie tylko widowisko”