Pojechaliśmy do Czosnówki, gdzie spadł rosyjski dron. „Ciężko zachować spokój”

Pierwsze doniesienia o tym, że w okolicy mógł spaść dron dotarły do wójta gminy Biała Podlaska we wczesnych godzinach porannych. – Media, potem służby mundurowe przekazywały nam informacje – mówił Konrad Gąsiorowski w rozmowie z Piotrem Barejką z Wprost.pl.

– Od samego początku byliśmy uspokajani, że są na miejscu wydarzenia powołane do tego służby, w postaci straży pożarnej, policji i wojska. Od samego początku apelowaliśmy także do mieszkańców, społeczności o zachowanie spokoju, chociaż ciężko zachować spokój, zimną krew w sytuacji, kiedy dron niewiadomego pochodzenia ląduje kilkaset metrów od najbliższych budynków, zabudowań – opowiadał wójt.

„Nie ma objawów paniki”

Jak zaznaczył, dron został już usunięty z pola, na które spadł. – Na szczęście był to dron nieuzbrojony, tak zwany wabik, czyli bez materiału wybuchowego – powiedział Konrad Gąsiorowski i podkreślił, że sytuacja kryzysowa jest zażegnana, nie ma żadnego niebezpieczeństwa.

Zaznaczył, że mieszkańcy Czosnówki nie panikują. – Jest u nas spokojnie, nie mamy objawów paniki – mówił.

Zaapelował też do osób przebywających w okolicznych miejscowościach. – Gdyby pojawiły się tego typu sytuacje, czyli niezidentyfikowane obiekty niewiadomego pochodzenia, prosimy o natychmiastowe informowanie służb – powiedział wójt Gąsiorowski.

Siedem dronów znaleziono, poszukiwania kolejnych wciąż trwają

Dotychczas odnaleziono siedem dronów. Pierwszym zlokalizowanym dronem był właśnie ten z Czosnówki. Inny przebił dach domu w miejscowości Wyryki (powiat włodawski) w województwie lubelskim. Kolejnego drona znaleziono niedaleko Mniszkowa koło Opoczna w Łódzkiem – spadł na teren niezabudowany, około 300 kilometrów od Polskiej granicy z Białorusią. Kolejny obiekt ujawniono w Cześnikach (Lubelskie).

Po godzinie 11 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podało informację o zlokalizowaniu kolejnych czterech dronów.

Mowa o obiektach odnalezionych na Lubelszczyźnie – w Krzywowierzbie Kolonii, Wohyniu i Wyhalewie (tam znaleziono szczątki pocisku niewiadomego pochodzenia) oraz w województwie warmińsko-mazurskim – w Oleśnie.

Rosyjskie drony nad Polską. Służby postawione na równe nogi

Przypomnijmy, że rosyjskie drony naruszyły w nocy z wtorku na środę polską przestrzeń powietrzną. Wojsko natychmiast przystąpiło do działań obronnych, a przy granicy wprowadzono najwyższy stopień gotowości. Zamknięto też czasowo cztery lotniska.

Dowództwo Operacyjne RSZ nazwało zdarzenie „aktem agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli”. Podkreślono, że część dronów została zestrzelona, a obecnie trwa lokalizacja szczątków, które spadły na polskie terytorium. Cały czas prowadzony jest monitoring sytuacji.

Jednocześnie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alerty skierowane do mieszkańców województw: lubelskiego, podkarpackiego i podlaskiego. Potem ostrzeżenia rozesłano także do województwa mazowieckiego, łódzkiego i małopolskiego.

