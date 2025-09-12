Impas w negocjacjach rosyjsko-ukraińskich. Moskwa znalazła winnego

Rzecznik Władimira Putina poinformował podczas konferencji prasowej „strona rosyjska pozostaje gotowa szukać dialogu i pokojowych rozwiązań” wojny w Ukrainie, ale „w tym procesie przeszkadzają Europejczycy, co dla nikogo nie jest tajemnicą”.

Dmitrij Pieskow, cytowany przez agencję RIA Nowosti ocenił, że doszło do zawieszenia negocjacji rosyjsko-ukraińskich. – Kanały komunikacji istnieją, są nawiązane, nasi negocjatorzy mają możliwość komunikowania się za pośrednictwem tych kanałów, ale na razie można raczej mówić o przerwie – stwierdził Pieskow.

Rosja chłodzi nastroje ws. pokoju z Ukrainą. Przypomniano słowa Donalda Trumpa

W kontekście impasu w procesie negocjacyjnym rzecznik Kremla zaznaczył, że „oczywiście nie można patrzeć na to przez różowe okulary i oczekiwać, że przyniesie on błyskawiczne rezultaty”. – W tym miejscu chciałbym przypomnieć słowa prezydenta USA DonaldaTrumpa, który również powiedział, że początkowo sądził, iż uda się wszystko rozwiązać w jednej chwili, ale potem zrozumiał, że potrzeba na to więcej czasu – wyjaśniał Pieskow.

Rzecznik prezydenta Rosji przekonywał, że „Europa zawsze zbliżała się do rosyjskich granic”. – To nie Rosja ruszyła w kierunku Europy ze swoją infrastrukturą wojskową, ale Europa, będąca częścią NATO. Sojusz Północnoatlantycki jest instrumentem konfrontacji, a nie pokoju i stabilności – podsumował Pieskow.

Wicepremier o słowach rzecznika Putina. „To od początku było kłamstwem”

Słowa rzecznika Putina komentował w Polsat News Krzysztof Gawkowski. Zdaniem wicepremiera „to kolejny krok ‘gry na czas’ rosyjskiego przywódcy, który świadczy o tym, że Rosja nie chce porozumienia”. Gawkowski zaznaczył, że „rozmowy na Alasce, to mamienie, że Rosja jest gotowa do pokoju, co od początku było kłamstwem. Minister cyfryzacji zakończył, że zarzuty wobec Europy są „skorelowane z atakiem na Polskę i w Rosji nic nie dzieje się bez przyczyny”.

