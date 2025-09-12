Kaczyński zaskoczył. „Z takim Sławomirem Mentzenem to żadnej koalicji być nie może”

Spora część polskich mediów od ostatnich wyborów prezydenckich lansuje tezę o nieuchronnej koalicji PiS z Konfederacją, która miałaby nastąpić po kolejnych wyborach parlamentarnych. Kwestię tę postanowił w końcu skomentować prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

Koalicja PiS z Konfederacją? Kaczyński wyklucza

– Jeśli nie nastąpi cud w postaci całkowitej zmiany poglądów, to ja takiej możliwości nie widzę. Bo jak my, partia, która stworzyła mechanizm realnej solidarności, ma współpracować z partią, która prezentuje ideę darwinizmu społecznego? – zauważał.

Kaczyński stwierdził też, że Konfederacja głosi „idee anachroniczne”, które zwykle ograniczają się zresztą tylko do młodych mężczyzn. – Którzy wszystko mogą, a inni nie mają znaczenia – podkreślał polityk.

Kaczyński: Mentzena należy traktować jak Korwin-Mikkego

– Taki świat jest nierealny. A tam gdzie są tego elementy, to przegrywa – stwierdzał prezes PiS. – Prywatyzacja oświaty, prywatyzacja służby zdrowia, prywatyzacja lasów, bo o tym też wspominają. Prywatyzacja wszystkiego. I ogromna część Polaków w sytuacji kompletnie beznadziejnej, niemożliwości normalnego życia – opisywał wizję Konfederacji.

– Z takim Sławomirem Mentzenem to żadnej koalicji być nie może – powtarzał. Kaczyński przypomniał też, że na czele Konfederacji stał kiedyś Janusz Korwin-Mikke, którego „nie traktowano poważnie”. Radził, by podobne podejście zastosować do Sławomira Mentzena. – Radziłbym, by wrócić do traktowania w sposób właściwy. Na poważnie się tego traktować nie da – podsumował.

Doświadczony polityk zwrócił uwagę, że w programach obu partii, wcale nie ma wielu podobieństw, choć z niewiadomych powodów pojawiają się czasem takie głosy. Przypominał, że w razie tworzenia koalicji może pozostawać kilka spornych kwestii, ale muszą znaleźć się też sprawy łączące koalicjantów.

