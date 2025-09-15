Donald Trump stawia ultimatum. „Europa i NATO muszą wziąć się w garść”

Donald Trump w weekend przebywał w swojej posiadłości w New Jersey. Prezydent USA w niedzielę w Bedminster, przed powrotem do Białego Domu, w rozmowie z dziennikarzami poruszył kilka kwestii przed wejściem na pokład samolotu Air Force One. Zdaniem amerykańskiego przywódcy Sojusz Północnoatlantycki „nie wykonuje swojej pracy, a Europa i NATO muszą wziąć się w garść”. – Spójrzcie, Europa to moi przyjaciele, ale kupują ropę od Rosji – zaczął Trump.

Jak wyjaśnił, nie dzieje się to bezpośrednio. – Nie można więc oczekiwać, że tylko my będziemy działać na pełnych obrotach. Nie chcę, żeby kupowali ropę (od Rosji – red.). A sankcje, które nakładają, nie są wystarczająco surowe. Jestem gotów nałożyć sankcje, ale oni będą musieli zaostrzyć swoje sankcje, dostosowując je do moich działań – kontynuował prezydent Stanów Zjednoczonych. Trump zadeklarował, że „jest gotowy, aby iść naprzód, ale Europa też musi to zrobić i myśli, że tak się stanie”.

Prezydent USA rozczarowany działaniem Europy ws. Rosji. „Nie taka była umowa”

– Ale w tej chwili tylko mówią, a nie działają. Spójrz, kupują ropę od Rosji. My nie kupujemy ropy od Rosji. Oni kupują dużo ropy od Rosji. Nie taka była umowa – kontynuował przywódca USA. Zdaniem Trumpa kraje europejskie nie powinny nic kupować od Rosji, bez względu na to, czy to „gaz ziemny, czy papierosy”. Amerykański prezydent po raz kolejny powiedział, że „chce powstrzymać zabijanie”.

Trump zauważył, że „w tym tygodniu zginęło prawie osiem tysięcy młodych żołnierzy, z czego trochę więcej z Rosji”. – To Rosjanie, nie amerykańscy żołnierze, ale nadal są ludźmi. To dusze. Chcę ich powstrzymać – powiedział przywódca USA. Trump przyznał, że myślał, że zakończenie wojny w Ukrainie „będzie dla niego łatwe, ale okazało się trudne”.

Trump o Zełenskim i Putinie. „Nienawidzą się tak bardzo, że nie mogą oddychać”

Amerykański prezydent podsumował, że Wołodymyr Zełenski i Władimir Putin „nienawidzą się tak bardzo, że nie mogą oddychać, więc będzie musiał się zaangażować”. Trump został również zapytany, czy następny krok odbędzie się z udziałem trzech stron. – Odbędą się rozmowy, niezależnie od tego, czy nazwiesz to szczytem, czy po prostu spotkaniem – zakończył przywódca Stanów Zjednoczonych.

