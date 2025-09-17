Niemiecka prasa bezpardonowo o Nawrockim. „Obsłużył antyniemieckie nastroje”

Karol Nawrocki podczas spotkania z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem poruszył temat reparacji dla Polski za II wojnę światową. Tamtejsze media nie zostawiły tego bez odpowiedzi. Trzeba przyznać jednak, że niektóre redakcje wyjątkowo starały się zrozumieć punkt widzenia polskiego polityka.

Niemcy po wizycie Nawrockiego. Piszą o „szpagacie”

„Tageszeitung” stwierdził, że polski prezydent miał podczas wizyty w Niemczech prawdziwy „szpagat” do wykonania. „Musiał wykazać się dyplomatycznym wyczuciem. Prawicowo-narodowy polityk musiał we wtorek obsłużyć antyniemieckie nastroje w swojej ojczyźnie” – tłumaczyli czytelnikom Barbara Oertel i Cem-Odos Gueler.

Podkreślali przy tym, że nie mógł skonfrontować Niemiec z przesadnymi żądaniami, by nie zrazić do siebie sojusznika w sytuacji rosnącego zagrożenia ze strony Rosji. Zauważali też, że właśnie dlatego prezydenci nie zdecydowali się na konferencję prasową po spotkaniu – chcieli uniknąć trudnych pytań w tym temacie.

Nawrocki mówił o reparacjach. Niemcy pytają, skąd zaufanie do Trumpa

„Frankfurter Allgemeine Zeitung” był mniej dyplomatyczny. Stwierdził wprost, że politycy skoncentrowani na narodowych interesach swojego kraju, w tym Karol Nawrocki, powinni zastanowić się, czy obciążanie relacji z Niemcami kwestią reparacji naprawdę służby Polsce.

Berthold Kohler zaznaczał, że demokratyczne Niemcy świadome są cierpień Polski po napaści Hitlera i Stalina. Dodawał jednocześnie, że pomimo „wrogiej propagandy PiS”, Berlin stale pracuje nad poprawą relacji z Polską i pozostaje bliskim sojusznikiem Warszawy w Unii Europejskiej oraz NATO.

„To nie Niemcy zagrażają suwerenności Polski i jej terytorialnej integralności, lecz Rosja” – przypominał Kohler. Dziwił się przy tym, że Nawrocki i PiS wolą stawiać na o wiele bardziej ryzykowny sojusz z Donaldem Trumpem, który sympatyzuje z Putinem. „Pozostaje ich tajemnicą, dlaczego ufają człowiekowi, który daje się urabiać jak wosk przez agresora, który chętnie znów podbiłby Polskę” – pisał.

