Sterczewski o polsko-białoruskiej granicy: Nie jest wystarczająco szczelna

Poseł KO Franciszek Sterczewski pojawił się w programie „Polityczny WF z gościem” Polsatu News. Jeden z wątków rozmowy dotyczył sytuacji na polsko-białoruskiej granicy.

Sterczewski o kryzysie na granicy polsko-białoruskiej

Posłowi przypomniano, że Sterczewski zasłynął swoją aktywnością na początku kryzysu granicznego, kiedy to media obiegły zdjęcia polityka biegające z torbą i próbującego ominąć Straż Graniczną. Poseł KO przekazał, że w torbie znajdowała się pomoc dla migrantów. „Fantazją prawicy” nazwał pizzę, jaka pojawiała się w opisie sytuacji na granicy.

– Nie przejmuję się krytyką. Mamy świadomość tego, że to było organizowane przez Federację Rosyjską, ale cały czas na końcu byli tam ludzie, którzy byli i są dalej instrumentalnie wykorzystywani, którzy cierpią i giną w tych lasach. Ten kryzys się nie skończył – skomentował kryzys migracyjny.

Izrael a kryzys migracyjny. Poseł KO komentuje

Sterczewski w programie nawiązał również do sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz Flotylli Sumud, której był członkiem.

– Jeżeli Polsce i Europie zależy na tym, żeby ludzie nie musieli uciekać przed bombami i głodem, to powinniśmy działać na rzecz utemperowania imperialnych zapędów rządu Izraela na rzecz pokoju, żeby zatrzymywać przyczyny fal migracyjnych. Wówczas nie będziemy musieli budować muru – powiązał kryzys migracyjny z działaniami Izraela.

Śmierć sierżanta Sitka. „Procedury cywilne, prawne, a nie szarpaniny i konflikty”

W rozmowie z posłem poruszono również wątek sierżanta Sitka, który zginął po ataku migranta na polsko-białoruskiej granicy.

– Ten i poprzedni rząd woli piękne hasła i hashtagi typu „murem za polskim mundurem”, a prawda jest taka, że granica nie jest wystarczająco szczelna – powiedział Sterczewski.

– Żołnierz by nie zginął, gdyby zamiast takiego podejścia były tam po prostu procedury cywilne, prawne, a nie szarpaniny i konflikty – podsumował polityk.

