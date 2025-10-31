Czego boi się Smarzowski? „Świat prawicowo-nacjonalistyczny może przejąć Polskę”

Wojciech Smarzowski zaproszony został by porozmawiać o swoim nowym filmie. Jak zapowiadał, „Dom dobry” będzie dotyczył głównie problemu przemocy domowej. Pomysł na ten temat przyszedł mu do głowy podczas pandemii, kiedy to negatywne zjawisko mocno się nasiliło.

Smarzowski nakręcił film o przemocy domowej

– Wszystko, co w tym filmie jest zostało zasłyszane, przeczytane – zapewniał Smarzowski, mówiąc i licznych spotkaniach z ofiarami przemocy domowej oraz osobami, które im pomagają. Jak dodawał, sama przemoc to pojęcie podlegające ewolucji i mające wiele postaci. Wspomniał o przemocy fizycznej, seksualnej, ekonomicznej czy psychicznej.

Jak mówił Smarzowski, istnieją trzy mury, które trzeba pokonać podczas przeciwdziałania przemocy. Wymienił Kościół, państwo, które niedostatecznie angażuje swoje siły w walkę z problemem, a jako trzeci podał społeczną obojętność. Twórca przyznał, że Polska się zmienia, ale za wolno, a on za szybko się starzeje.

Smarzowski: Musimy w końcu wyrzucić religię ze szkół

Dalsza część wywiadu była jeszcze bardziej pesymistyczna. – Nie za dużo jest we mnie optymizmu. Świat skręcił w prawą stronę – oceniał reżyser. Jego zdaniem „świat prawicowo-nacjonalistyczny może przejąć Polskę”.

– Dla mnie Polska jest podzielona na trzy części: prawą, lewą i taką, która ma wywalone – mówił. Raz jeszcze skrytykował Kościół, silnie obecny w polskiej przestrzeni publicznej. – Pedofile w sutannach mają się świetnie. Religia jest w szkołach. Myślę, że nie doczekam się wypowiedzenia konkordatu – wyliczał.

Smarzowski stwierdził, że wspomniana przez niego „prawicowa fala” to „brak bezpieczeństwa, tolerancji i głupota”. – Musimy w końcu wyrzucić religię ze szkół – przekonywał.

Czytaj też:

To będzie film roku? „Dom dobry” porusza do trzewi. Mamy zwiastunCzytaj też:

Nie tylko „Konklawe”. Najmocniejsze filmy o wierze, Kościele i skandalach