Polityk PiS opublikował zaskakujące nagranie. Sprzeczka z dziennikarką TVN

W mediach społecznościowych polityka PiS Rafała Bochenka pojawiło się dziwne nagranie.

Bochenek atakuje dziennikarkę TVN. Wrzuca do sieci dziwne nagranie

„Skandal! To jest jakieś dno.”.. – zaczął wpis na X. W kolejnym zdaniu dodał: „Dziennikarka TVN Maja Wójcikowska chciała wejść za mną do męskiej toalety”.

Na załączonym nagraniu widać dziennikarkę na sejmowym korytarzu. Zza kadru Bochenek zarzucił Wójcikowskiej, że ta próbowała wejść do męskiej toalety.

Wójcikowska wskazała również, gdzie rozmawiała z posłem.

– Na to nie pozwolę. (...) Zaczęliśmy tutaj. (...) Rozmawialiśmy tutaj, panie pośle (...) – powiedziała.

– Nie dam się sprowokować, nie dam się – odpowiedziała dziennikarka.

W kolejnych zdaniach polityk zarzucił jej bycie pod wpływem alkoholu. – Ale pani jest pod wpływem drinka jakiegoś? – powiedział.

– TVN. To jest cały TVN – takimi słowami zakończył nagranie Bochenek.

Komentarze do wpisu Bochenka

„To coś tak kuriozalnego i nienormalnego, że aż się we mnie krew zagotowała” – skomentował zarzuty polityka PiS Tomasz Sianecki, dziennikarz TVN.

„Czy Pan jest poważny? (...) Nakręcił Pan z nią filmik na korytarzu, a nie w żadnej toalecie. I jeszcze takie oskarżenia… to chyba Pan musi być nie w pełni władz umysłowych” – w dwóch wpisach odpowiedziała posłanka Anna Maria Żukowska.

„Wchodziłem do toalety w budynku U i pani Wójcikowska to widziała i wiedziała, atakując mnie jakimiś swoimi insynuacjami i pytaniami. Rozumiem, że jak pracownica mediów biegnie za politykiem do toalety z pytaniami, to jest w porządku?” – tłumaczył Bochenek.

Na wpis Bochenka odpowiedział również Adrian Witczak, poseł Platformy Obywatelskiej. „Chłopie… ja to widziałem, kłamiesz” – skomentował nagranie opublikowane przez polityka PiS.

