Fala komentarzy po głosowaniu ws. Ziobry. Posłowie byli przygotowani, mieli nagrane filmiki

Przy każdej większej okazji politycy prześcigają się w ich zdaniem dowcipnych lub ich zdaniem celnych komentarzach. Nie inaczej było i tym razem, kiedy Sejm odebrał immunitet byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, oskarżanego o poważne przestępstwa.

Ziobro bez immunitetu. Komentarze posłów

Obecny minister sprawiedliwości Waldemar Żurek nagrał nawet specjalny film, w którym po raz kolejny nawiązywał do swojego nazwiska. Zachęcał Zbigniewa Ziobrę, by wrócił z Węgier do Polski i jadł krajowe zupy, zamiast ostrego gulaszu.

„Prokuratura może mu teraz postawić 26 zarzutów. Dziękuję prokuratorom za ciężką i skrupulatna pracę – wniosek w tej sprawie liczy ponad 150 stron. Sprawiedliwość jest cierpliwa i nie zna granic państwowych” – pisał dodatkowo.

Kolejne nagranie opublikował też wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który dopiero co przypominał przed kamerą, jak za czasów Ziobry antyterroryści wyciągali jego żonę z sypialni. „Sprawiedliwość vs. Ziobro. 1:0” – powiedział krótko.

Swój spot przygotował również Tomasz Trela z Lewicy. Krótko streścił zarzuty wobec posła PiS i podsumował sprawę na końcu nagrania. – Ziobro musi ponieść konsekwencje, tak jak i cała banda Jarosława Kaczyńskiego – oznajmił.

W komentarzach wielokrotnie przypominano też słowa samego Zbigniewa Ziobry sprzed niemal dekady, kiedy to polityk powiedział, że „uczciwi nie mają się czego bać”. Zachęcali go, by nie ukrywał się przed naszym wymiarem sprawiedliwości na Węgrzech, tylko jako „uczciwy” – przyjechał do Polski.

Komentarze ws. immunitetu Ziobry. „Tchórz w Budapeszcie”

„Tchórz w Budapeszcie, sprawiedliwość w Warszawie” – podsumował Krzysztof Kwiatkowski. „Koniec Ziobry!” – pisał Dariusz Joński. „Ziobro oszukał i okradł Polaków, a nie miał odwagi spojrzeć im w oczy. Zero zaskoczenia” – komentował Adam Szłapka.

Niełatwo było znaleźć wyrazy wsparcia dla byłego ministra. Jako jedna z nielicznych opowiedziała się po jego stronie Jadwiga Wiśniewska. Opublikowała grafikę z napisem „Murem za Zbigniewem Ziobro” i dodała komentarz zachęcający internautów do interakcji. „Wspierasz Zbigniewa Ziobro? Zostaw LIKE i skomentuj!” – pisała.

