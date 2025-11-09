Jacek Kurski nie gryzł się w język. Nazwał premiera Tuska „bydlakiem”

Jacek Kurski nie krył swoich uczuć po piątkowych głosowaniach w sprawie immunitetu posła PiS Zbigniewa Ziobry. Na antenie TV Republika były szef TVP ostro komentował wpis Donalda Tuska, który zapowiadał, że Ziobro ma miejsce „albo w areszcie albo w Budapeszcie”.

Kurski staje po stronie Ziobry. Atakuje premiera

– Jaką ty, bydlaku, jako szef władzy wykonawczej, masz czelność, żeby przesądzać, że „w areszcie”? – pytał w trakcie rozmowy, kierując swoje słowa do nieobecnego w telewizyjnym studio polityka.

— On wie, że Zbigniew Ziobro się znajdzie w areszcie! Nie ma żadnej wolnej prokuratury, nie ma żadnych wolnych sądów, decyduje szef mafii Donald Tusk o tym, że jedna z flagowych postaci opozycji znajdzie się w areszcie – grzmiał Kurski.

Zarzucił też szefowi rządu, że ingeruje w śledztwo prokuratury w tej sprawie. — Mamy do czynienia nie tylko z mafią, ale ze zwykłymi sadystami. To są po prostu sadyści. Z tej perspektywy patrząc, można zrozumieć Zbigniewa Ziobrę, że nie chciał dać tej mafii satysfakcji, żeby człowieka pozwolić tak potraktować — mówił.

— Gdyby był zdrowy, to doradzałbym mu, żeby wrócił do Polski i się z nimi ostro nawalał — podsumował Jacek Kurski.

O co oskarżany jest Zbigniew Ziobro?

Zgodnie z komunikatem Prokuratury Krajowej, zarzuty wobec byłego ministra dotyczą działań z lat 2017-2023, związanych z zarządzaniem Funduszem Sprawiedliwości. Wśród nich znalazły się między innymi przekraczanie uprawnień, niedopełnianie obowiązków, ręczne sterowanie konkursami, dopuszczanie do podpisywania umów przez osoby nieuprawnione, tolerowanie nieprawidłowego przyznawania środków oraz ukrywanie dokumentów.

Jak podkreślono w komunikacie PK, „działania te miały na celu osiąganie korzyści politycznych i majątkowych oraz godziły w interes publiczny”. Prokuratura uzasadniła wydanie nakazu zatrzymania tym, że istnieje obawa, iż podejrzany nie stawi się na wezwanie i może utrudniać postępowanie karne.

