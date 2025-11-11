Mastalerek: Kaczyński pasuje do Marszu Niepodległości jak pięść do nosa

Były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy w mocnych słowach ocenił osobisty udział Jarosław Kaczyńskiego na Marszu Niepodległości. Przyznał, że obecność prezesa PiS na tym wydarzeniu szczerze go dziwi.

Marsz Niepodległości to nie miejsce dla Kaczyńskiego?

– Nie wiem, kto mu to podpowiedział, dlatego że organizuje ten marsz, który jest gigantycznym sukcesem, środowisko, które się na tym marszu tak naprawdę zbudowało i skonsolidowało, a nie organizuje go PiS, największa partia – zwracał uwagę Marcin Mastalerek.

– To powinno być oskarżenie dla największej opozycyjnej, a kiedyś rządzącej partii PiS, że nigdy nie potrafiło zorganizować czegoś na kształt Marszu Niepodległości, że najpierw musiało z tym walczyć, a teraz musi się podpinać – dodawał.

Z drugiej strony, Jarosław Kaczyński, który toczy wojnę w mediach ze Sławomirem Mentzenem tak naprawdę wprasza się na ten Marsz Niepodległości. Aż prosi się o to, żeby wyborcy prawicowi na tym marszu powiedzieli mu, co myślą i jakie mają pretensje do ośmiu lat rządów PiS – ostrzegał.

Kaczyński na Marszu Niepodległości. Mastalerek: To głupie

Mastalerek stwierdził wręcz, że jest to pomysł „tak głupi, że musiał to wymyślić chyba Jacek Kurski”. – Gdybym miał coś doradzać prezesowi Kaczyńskiemu, to powiedziałbym mu: „To, że będzie się pan przyklejał do mniejszej partii, marszu, które organizuje mniejsze środowisko, nie pomoże panu. To nie tędy droga – powtarzał.

– Prezes Kaczyński często używa takiego zwrotu, że coś pasuje jak pięść do nosa i prezes Kaczyński pasuje do Marszu Niepodległości jak pięść do nosa. Jest w tym całkowicie niewiarygodny – podsumował Mastalerek.

Marsz Niepodległości 2025: Trasa i hasło wydarzenia

Marsz Niepodległości w tym roku odbędzie się pod hasłem „Jeden naród, silna Polska”. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 14:00 na rondzie Romana Dmowskiego w Warszawie.

Po przemówieniach uczestnicy przejdą Alejami Jerozolimskimi, mostem Poniatowskiego, a następnie ulicami Wał Miedzeszyński, Wybrzeże Szczecińskie i Siwca, kończąc marsz na błoniach Stadionu Narodowego. Organizatorzy zapowiadają, że będzie to największe patriotyczne zgromadzenie w Europie.

