Nawrocki spotyka się potajemnie z Kaczyńskim? Wicepremier ujawnił szczegóły

Temat relacji Jarosława Kaczyńskiego i Karola Nawrockiego minister Gawkowski poruszył przy okazji kwestii reparacji wojennych. Kiedy niemiecki dom aukcyjny w Neuss próbował wystawić na licytację dokumenty więźniów z obozów koncentracyjnych, sprawę nagłośniono na tyle, że dotarła do Polski.

Znów temat reparacji. Rzecznik prezydenta pisze do rządu

„Prezydent RP Karol Nawrocki oczekuje od polskiego rządu, żeby zażądał zwrotu, w ostateczności wykupił wszystkie pamiątki po Ofiarach zbrodni niemieckich na ziemiach polskich, a koszt tego przedsięwzięcia doliczył do ogólnego rachunku reparacyjnego!” – wzywał na X rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

„Niemcy wywołały II wojnę światową, Polska była jej pierwszą ofiarą. Niemieckie winy nigdy nie zostały rozliczone, czego skutki odczuwamy do dzisiaj. Prezydent będzie konsekwentnie domagał się reparacji za niemieckie zbrodnie dokonane w Polsce w czasie II wojny światowej!” – pisał dalej.

Gawkowski: Kaczyński „dealuje politycznie” z Nawrockim

Komentujący tę kwestię Gawkowski stwierdził w radiu, że „słyszał o reparacjach od pana Jarosława Kaczyńskiego, który jest, de facto, szefem prezydenta Nawrockiego”. Wicepremier oświadczył następnie, że obaj politycy spotykają się potajemnie w Pałacu Prezydenckim.

— Słyszałem, że pan prezydent przyjmuje Jarosława Kaczyńskiego, z tyłu sobie podjeżdża, żeby nikt go nie widział. Jak ktoś tak po cichaczu przyjeżdża do kogoś, to nie załatwia spraw, które mają charakter jawny, tylko chodzi o to, żeby ustalić coś ponad głowami Polaków — mówił.

Gawkowski uważa, że Kaczyński i Nawrocki wymieniają się przysługami, „dealują politycznie”. — Rozumiem, że Nawrocki chciałby wyjść, ma buławę, walczy trochę o to. Pokazuje, że nie chce się słuchać, ale wiadomo, kto tu rządzi — podsumował.

