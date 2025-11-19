Sikorski zarzucił Hołowni błąd ws. Brauna. „Powinien być na gorącym uczynku skuty w kajdanki”

Radosław Sikorski w TVP mówił o akcie dywersji na kolei. W pewnym momencie szef MSZ odniósł się do słów, że tego rodzaju wydarzenia są paliwem dla nacjonalistycznych ruchów. – Proszę zauważyć, przy każdym akcie sabotażu, czy jak teraz terroru, zawsze jest uruchamiane tsunami dezinformacji i bardzo jest ciekawe patrzeć, kto co mówi i uderzyło mnie, że Grzegorz Braun od razu obwinia Ukraińców, tzn. celowo próbuje nastawiać Polaków zgodnie z intencją Kremla – powiedział Sikorski.

Polityk partii Konfederacja Korony Polskiej w mediach społecznościowych przekonywał m.in., że to „kolejna antypolska prowokacja, którą podżegacze wojenni starają się wykorzystać do eskalacji napięcia, by wyegzekwować wreszcie bardziej powszechne przyzwolenie Polaków na czynienie z nich strony wojującej”. Braun pisał też o „wpychaniu Polski w wojnę i zadłużaniu kolejnych pokoleń na potrzeby skorumpowanego banderowskiego reżimu kijowskiego”.

Sienkiewicz chce delegalizacji Konfederacji Korony Polskiej. Sikorski: Braun ociera się o zdradę

Temat polityka Konfederacji Korony Polskiej wracał w rozmowie z liderem polskiej dyplomacji. Sikorski zabrał także głos ws. postulatu Bartłomieja Sienkiewicza, o delegalizację partii Brauna. – To co robi i wypowiada ten dżentelmen ociera się o zdradę. Bo on świadomie bierze udział w rosyjskiej dezinformacji. Ma już zarzuty, mam nadzieję, że odpowie za te swoje różne prowokacje. To jest człowiek, który szkodzi polskiej racji stanu – skomentował minister spraw zagranicznych.

Sikorski zarzucił również Szymonowi Hołowni, że ten w jednym przypadku „nie miał refleksu”. Sikorski wyjaśniał, że chodzi o sytuację, kiedy Braun „po raz pierwszy naruszył mir Sejmu swoim atakiem na świecznik chanukowy”. – Straż Marszałkowska powinna dostać twarde instrukcje, że następnym razem jak użyje przemocy, powinien być na gorącym uczynku skuty w kajdanki. A jak wiemy, jeszcze raz to zrobił – podsumował szef MSZ.

