Sikorski zarzucił Hołowni błąd ws. Brauna. „Powinien być na gorącym uczynku skuty w kajdanki”
Radosław Sikorski i Grzegorz Braun
Radosław Sikorski i Grzegorz Braun Źródło: PAP / Paweł Supernak, europa.eu
Radosław Sikorski odniósł się do postulatu Bartłomieja Sienkiewicza ws. delegalizacji Konfederacji Korony Polskiej. Według szefa MSZ działalność Grzegorza Brauna „szkodzi polskiej racji stanu”. Europoseł ma ws. aktu dywersji na kolei „celowo nastawiać Polaków zgodnie z intencją Kremla”.

Radosław Sikorski w TVP mówił o akcie dywersji na kolei. W pewnym momencie szef MSZ odniósł się do słów, że tego rodzaju wydarzenia są paliwem dla nacjonalistycznych ruchów. – Proszę zauważyć, przy każdym akcie sabotażu, czy jak teraz terroru, zawsze jest uruchamiane tsunami dezinformacji i bardzo jest ciekawe patrzeć, kto co mówi i uderzyło mnie, że Grzegorz Braun od razu obwinia Ukraińców, tzn. celowo próbuje nastawiać Polaków zgodnie z intencją Kremla – powiedział Sikorski.

Polityk partii Konfederacja Korony Polskiej w mediach społecznościowych przekonywał m.in., że to „kolejna antypolska prowokacja, którą podżegacze wojenni starają się wykorzystać do eskalacji napięcia, by wyegzekwować wreszcie bardziej powszechne przyzwolenie Polaków na czynienie z nich strony wojującej”. Braun pisał też o „wpychaniu Polski w wojnę i zadłużaniu kolejnych pokoleń na potrzeby skorumpowanego banderowskiego reżimu kijowskiego”.

Sienkiewicz chce delegalizacji Konfederacji Korony Polskiej. Sikorski: Braun ociera się o zdradę

Temat polityka Konfederacji Korony Polskiej wracał w rozmowie z liderem polskiej dyplomacji. Sikorski zabrał także głos ws. postulatu Bartłomieja Sienkiewicza, o delegalizację partii Brauna. – To co robi i wypowiada ten dżentelmen ociera się o zdradę. Bo on świadomie bierze udział w rosyjskiej dezinformacji. Ma już zarzuty, mam nadzieję, że odpowie za te swoje różne prowokacje. To jest człowiek, który szkodzi polskiej racji stanu – skomentował minister spraw zagranicznych.

Sikorski zarzucił również Szymonowi Hołowni, że ten w jednym przypadku „nie miał refleksu”. Sikorski wyjaśniał, że chodzi o sytuację, kiedy Braun „po raz pierwszy naruszył mir Sejmu swoim atakiem na świecznik chanukowy”. – Straż Marszałkowska powinna dostać twarde instrukcje, że następnym razem jak użyje przemocy, powinien być na gorącym uczynku skuty w kajdanki. A jak wiemy, jeszcze raz to zrobił – podsumował szef MSZ.

Opracował:
Źródło: TVP Info