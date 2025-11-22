Ostre słowa Andrzeja Dudy o Waldemarze Żurku i Adamie Bodnarze. „To są pionki”

Andrzej Duda został zapytany przez telewizję wPolsce24 jak ocenia Adama Bodnara i Waldemara Żurka. – Przepraszam za to określenie, bo może ktoś się zbulwersuje, ale to są pionki. To Tusk decyduje tutaj. Pytanie, kto Tuskowi wydaje polecenia, bo to jest zupełnie inna sprawa, to można się tylko domyślać – skomentował były prezydent.

Była głowa państwa stwierdziła, że „wystarczyło popatrzeć na spocone czoło i przerażone oczy Bodnara, żeby wiedzieć, co się dzieje i mieć świadomość tego, jak on się wił, łamiąc konstytucję, łamiąc ustawy, działając tak naprawdę wbrew prawu”. – Przecież on miał tego pełną świadomość, że wbrew prawu działa, ale wykonywał polecenia, czuł się w matni, że go usuną go ze stanowiska, że odejdzie w niesławie. Tak. To była pułapka, w którą dał się wpuścić – dodał Duda.

Andrzej Duda stanął w obronie Zbigniewa Ziobry. Były prezydent nawiązał do programu 500 plus

Były prezydent bronił również Zbigniewa Ziobrę. – Jeżeli się spojrzy na te zarzuty, które są mu stawiane, to na tej samej zasadzie można oskarżyć kogoś o stworzenie programu 500 plus w celu uzyskania korzyści politycznych – przekonywał Duda. Była głowa państwa sugerowała, że równie dobrze to on mógł być członkiem tej „zorganizowanej grupy przestępczej”.

– Ja przecież podpisałem tę ustawę i sam ten program promowałem, więc z tego punktu widzenia to każdego można w ten sposób oskarżyć i to jest rzeczywiście absurd – kontynuował Duda. Były prezydent stwierdził, że biorąc pod uwagę chorobę Ziobry „naprawdę płakać się chce, kiedy się na to patrzy, bo to jest straszne”. – To służy zastraszeniu, to służy zniechęceniu ludzi do tego, żeby w ogóle angażowali się po stronie obozu patriotycznego – zakończył Duda.

Czytaj też:

Ziobro podzieli los byłego wiceministra sprawiedliwości? Twarda deklaracja ŻurkaCzytaj też:

Duda zarzucił prof. Zollowi manipulację. Były prezes TK odpowiada