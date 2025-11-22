Zbigniew Ziobro o zabezpieczeniu jego majątku przez prokuraturę. „Fakt twardy jak beton”

Prokuratura wyjaśniła, że nieruchomości Zbigniewa Ziobry zostały obciążone przymusowa hipoteką. Polityk PiS wciąż może z nich korzystać, a nawet je sprzedać. Sprawa dotyczy dwóch nieruchomości z powiatów skierniewickiego oraz krakowskiego, ujętych w czterech księgach wieczystych. Celem jest zabezpieczenie roszczeń, które oszacowano na minimum 143 miliony złotych. Na rachunkach nie było bowiem zbyt wielu pieniędzy.

Ziobro odniósł się m.in. do wpisu Artura Łąckiego z Koalicji Obywatelskiej, który napisał, że „na koncie bankowym Zbigniewa Z. zabezpieczono 146 mln zł”. Następnie zmienił opis, że „nałożono zabezpieczenie” do tej kwoty. „Bogacz z obozu Tuska ordynarnie kłamie, że mam na koncie »gigantyczny majątek«. Wrzuca fejka do sieci, a potem po cichu podmienia wpis” – zaczął były minister sprawiedliwości.

Prokuratura zabezpieczyła majątek Zbigniewa Ziobry. Polityk PiS: Złodziejstwa ekipy Tuska rozliczymy

„Wie od początku, że prokuratura zrobiła tylko formalne zabezpieczenie »do wskazanej kwoty«, a na moim koncie leży drobna suma. Za to faktem – twardym jak beton – jest ponad milion złotych, które żona tego multimilionera z PO »dostała« od rządu Tuska na cele całkowicie prywatne. To jest właśnie ich metoda: bezwstydne drenowanie kieszeni Polaków dla swoich. I jedno jest pewne: wszystkie złodziejstwa ekipy Tuska rozliczymy” – podsumował Ziobro.

– Nie przestraszą mnie, nie dam się złamać. Jestem niewinny, jestem przekonany, że finał będzie zły, ale dla Tuska i tej zgrai, która wykorzystuje prokuraturę nielegalnie przejętą do zemsty, do odwetu – komentował sprawę polityk Prawa i Sprawiedliwości dla TV Republika. Zdaniem Ziobry „zabezpieczenie to dalszy ciąg zemsty Tuska za liczne śledztwa, które ujawniły ogromną korupcję i złodziejstwo w jego najbliższym otoczeniu”. Termin rozprawy ocenił z kolei jako „teatr polityczny”.

Prokuratura zabezpieczyła majątek Zbigniewa Ziobry

