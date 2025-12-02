Karol Nawrocki obawia się reakcji z USA? Szczera odpowiedź prezydenckiego ministra

Szef Biura Polityki Międzynarodowej Karola Nawrockiego Marcin Przydacz został zapytany w Radiu Zet przez internautę, czy „prawdziwe są doniesienia medialne o tym, że otoczenie prezydenta obawia się reakcji »towarzyszy amerykańskich« na niezapalenie świec chanukowych? I czy kancelaria przewiduje zorganizowanie tej uroczystości bez prezydenta, ale z którymś z ministrów np. ministrem Wojciechem Kolarskim?”.

– Szczerze mówiąc, rozmawiam z Amerykanami i mogę powiedzieć, że nigdy ten temat się w moich rozmowach nie pojawił – powiedział szef BPM. Przydacz podkreślił, że „nie ma żadnych nacisków”. – Widziałem się nie tak dawno z Tomem Rosem, ambasadorem amerykańskim, jak wiemy, wyznania Mojżeszowego, więc tym bardziej powinien, mógłby być predysponowany do tego, żeby ten temat podnieść, a nie był – dodał współpracownik głowy państwa.

Karol Nawrocki zerwie z tradycją Lecha Kaczyńskiego? Szef BPM zdradził plany prezydenta

Przydacz został też zapytany, czy będzie uroczystość Chanuki w Pałacu Prezydenckim. – Z tego co wiem, nie jest to planowane w najbliższym czasie przez pana prezydenta. Nic o tym nie wiem, aby takie plany były – podsumował szef Biura Polityki Międzynarodowej. Pytanie zadane przez internautę nawiązywało z drugiej strony do potencjalnej reakcji Konfederacji. Wyborcy tej partii przyczynili się bowiem do jego wygranej w wyborach prezydenckich.

Nawrocki w styczniu, będąc jeszcze kandydatem na głowę państwa, został zapytany w RMF, czy „zapali świece chanukowe zgodnie z tradycją, którą podtrzymał Andrzej Duda, a zapoczątkował Lech Kaczyński?”. – Nie. Ja swoje i poglądy i swoje przywiązanie do wartości chrześcijańskich traktuję poważnie, więc obchodzę święta, które są bliskie mojej osobie – powiedział wówczas.

