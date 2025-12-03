Zapowiedź MEN zbulwersowała nauczycieli. „Nie rozumiem stwierdzenia”

Katarzyna Lubnauer zauważyła, że Centralna Komisja Egzaminacyjna organizuje próbne testy wyłącznie, gdy zmienia się formuła egzaminu. – W związku z tym, w tym roku w ogóle nie powinno być egzaminów próbnych – argumentowała. Podkreślała, że zdecydowano się na to jedynie ze względu na liczne prośby uczniów.

Katarzyna Lubnauer o egzaminach próbnych. Są niepotrzebne?

W tym roku egzaminy próbne będą dotyczyły jedynie przedmiotów podstawowych. – Nie ma próbnych egzaminów z rozszerzeń. Jest to zgodne z logiką systemu – próba pojawia się wtedy, gdy szkoły mają się oswoić z nową formułą egzaminu. Ponieważ formuła się nie zmienia, CKE nie przygotowuje pełnych pakietów rozszerzeń – wyjaśniała.

CKE będzie publikować omówienia podejścia do zadań na początku stycznia. – Natomiast egzaminy próbne z rozszerzeń organizują wydawnictwa. Wydawnictwa organizują egzaminy próbne, nie mówiąc już o tym, że uczniowie mają też dostęp do bazy – podkreślała wiceminister. Nie wspomniała jednak o tym, że takie egzaminy są płatne.

Nauczycielka o słowach z MEN: Co ma do tego nowa formuła?

Nauczycielom nie spodobało się podejście wiceminister. Portal Dziennik.pl przytoczył komentarz jednej z nich, znaleziony na profilu facebookowym w temacie edukacji. „Nie rozumiem stwierdzenia: w tym roku w ogóle nie powinno być matur próbnych, bo nie zmieniła się formuła” – pisała nauczycielka.

„Przecież co roku inna grupa uczniów zdaje maturę. Uczniowie ci po prostu potrzebują przećwiczenia procedur, sprawdzenia jak radzą sobie w określonym czasie, aby wyciągnąć z tego wnioski jak dalej przygotowywać się do matury. Co ma do tego nowa czy stara formuła. Egzaminy próbne są co roku – dla uczniów. Formuła zmieniła się 3 lata temu” – podkreślała autorka wpisu.

