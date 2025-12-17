Politycy oburzeni wynikiem głosowania ws. weta. „PiS potulnie podkulił ogon”

Sejm nie dał rady odrzucić prezydenckiego weta ws. ustawy łańcuchowej. Choć kiedy ustawa była procedowana po raz pierwszy, zagłosowało za nią 280 posłów – w tym blisko 1/3 posłów Prawa i Sprawiedliwości – tym razem nie udało się uzyskać wymaganych 263 głosów. Wszyscy głosujący posłowie ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego byli „przeciw”. Sam prezes nie wziął udziału w głosowaniu.

Politycy komentują wynik głosowania. „Tylko psów żal”

Po głosowaniu swój komentarz do decyzji zamieścił w sieci premier Donald Tusk. „PiS potulnie podkulił ogon i podtrzymał weto prezydenta. Symboliczna kapitulacja Kaczyńskiego – nie miał odwagi stanąć w obronie zwierząt i uciekł przed głosowaniem. Tylko psów żal” – napisał.

Premier nie jest jedynym politykiem opcji rządzącej, który odniósł się do wyniku głosowania. „Pan Prezydent jest za wolnością dla giełd kryptowalutowych i łańcuchami dla psów. Szkoda, że nie odwrotnie” – ocenił wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

„PiS dziś miał szansę zmyć z siebie hańbę i pomóc zdjąć psom łańcuchy. Okazało się, że doktryna Bonkowskiego wciąż żywa” – stwierdził rzecznik rządu Adam Szłapka, odnosząc się do sprawy byłego senatora PiS, który został skazany za znęcanie się nad psem.

Poseł Razem, Maciej Konieczny, stwierdził: „Sejm nie odrzucił weta prezydenckiego w sprawie ustawy łańcuchowej. Posłowie PiS, którzy jeszcze dwa tygodnie temu głosowali za prawami zwierząt, dziś uznali, że bycie przeciwko Tuskowi jest jednak dla nich ważniejsze. Smutne”.

„Porażka Koalicji 13 grudnia w Sejmie – posłowie podtrzymali weto Prezydenta RP do tzw. ustawie łańcuchowej” – napisał za to działacz PiS Oskar Szafarowicz. Do wpisu dołączył emotikon bicia brawo.

Gorzkie słowa dziennikarzy. „PiS woli psy na łańcuchach”

Do wyniku głosowania odnieśli się nie tylko politycy. Dziennikarka Agnieszka Gozdyra napisała: „Do obalenia weta zabrakło 17 głosów. To jest hańba. Nie jesteśmy krajem cywilizowanym, choćby nie wiem, do jak ekskluzywnej grupy weszła nasza gospodarka”.

Dziennikarz Patryk Michalski stwierdził za to: „»Na złość« Tuskowi i rządowi, PiS woli psy na łańcuchach. Za sprawą posłów PiS, Konfederacji i przedstawicieli Brauna, weto Karola Nawrockiego ws. ustawy łańcuchowej nie zostało odrzucone. Dokładnie ta ustawa wcześniej zyskała poparcie kilkudziesięciu posłów PiS”.

„Jarosław Kaczyński przez lata próbował się przedstawiać jako wspierający o prawa zwierząt. Miał szansę dokonać historycznej zmiany, ale wygrała kalkulacja, która nie odmieni losów psów na łańcuchach” – dodał.

