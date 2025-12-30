Premier Belgii, Bart de Wever jednym wetem zdemaskował słabość wiary w strategiczną siłę Europy. Miała ona – ta siła – wybrzmieć w pełni dzięki zarekwirowaniu zdeponowanych w UE rosyjskich pieniędzy i przekazaniu ich Ukrainie. Unia miała okazać się godną swoich mocarstwowych ambicji, pokazując światu – a precyzyjnie mówiąc głównie Moskalom i Amerykanom – że stać ją na śmiałe posunięcia, pozycjonujące Stary Kontynent w elicie globalnych graczy.

Wyszło niestety jak zwykle: pomysł, forsowany przez Niemcy i popierany przez większość państw północnej i wschodniej flanki NATO padł z powodu oporu władz Belgii, państwa, w którym Moskale trzymają rzeczone 200 mld dolarów.

Premier Bart de Wever bronił rosyjskich miliardów z zapałem, jakiego brakuje mu w myśleniu o własnym państwie.

Mało kto bowiem pamięta, że stojący na czele flamandzkich nacjonalistów premier de Wever zdobywał sobie popularność pomysłem likwidacji Belgii i przyłączenia zamożniejszych, flamandzkich części tego państw do sąsiedniej Holandii. Taka postawa nie może jednak dziwić w państwie, które jest sztucznym tworem, zlepionym w XIX wieku jako prywatne przedsięwzięcie biznesowe dobrze skoligaconej z europejskimi dworami rodziny Saxo Coburg Gotha.