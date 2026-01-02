Awantura o nominacje oficerskie. „To jest wstyd Karola Nawrockiego, absolutna hańba”

Michał Szczerba w TVP Info wyliczył prezydentowi, że Radosław Sikorski czeka 150 dni na odpowiedź ws. nominacji ambasadorskich. – Jako poseł do Parlamentu Europejskiego muszę powiedzieć, że my potrzebujemy silnej dyplomacji, która jest pierwszym orężem obrony RP w tych trudnych sprawach – powiedział polityk KO. Szczerba został również zapytany o to, że prezydent według nieoficjalnych informacji ma podpisać nominacje oficerskie dla funkcjonariuszy kontrwywiadu.

– Musi do tego dojść. To jest wstyd Karola Nawrockiego. To jest absolutna hańba całego środowiska Kancelarii Prezydenta – blokowanie nominacji dla ponad 130 młodych oficerów i oficerek Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ale również Służby Kontrwywiadu Wojskowego. To są bardzo dobrze wykształceni młodzi ludzie, którzy by się świetnie odnaleźli na rynku pracy w branżach informatycznych – mówił europoseł Koalicji Obywatelskiej.

Awantura o nominacje oficerskie. Michał Szczerba uderzył w Karola Nawrockiego i jego otoczenie

Szczerba tłumaczył, że po to jest inicjatywa z umożliwieniem spotkania Nawrockiemu z szefami służb. – To jest wyciągnięta ręka na nowy rok do tego środowiska prezydenta Nawrockiego. Pytanie, czy ono chce działać w interesie państwa, bezpieczeństwa, czy chce realizować tę misję, którą wskazał w orędziu premier Donald Tusk przyspieszenia. Wszystkie ręce na pokład w tej sprawie – twierdził polityk KO.

Szczerba odniósł się do sugestii, czy słyszał tę misję w orędziu głowy państwa. Europoseł Koalicji Obywatelskiej uznał, że jeżeli Nawrocki „odrzuci tę wyciągniętą rękę do zgody narodowej w obszarach najważniejszych, jakimi jest bezpieczeństwo, to po prostu również będzie to widoczne w opiniach społeczeństwa”. – Dla Polek i Polaków nie ma ważniejszego tematu niż bezpieczeństwo – przekonywał Szczerba.

