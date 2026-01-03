Czarzasty: Pan prezydent postanowił walczyć. Zobaczymy co z tej walki wyjdzie

Prezydent Karol Nawrocki udzielił niedawno wywiadu tygodnikowi „Gość Niedzielny”, w którym nie krył swojej niechęci do Włodzimierza Czarzastego. „Polska scena polityczna dzieli się na tych, którzy chcą rozmawiać oraz takich jak marszałek Czarzasty” – mówił polityk. O te słowa zapytano później samego marszałka.

Czarzasty o trudnej współpracy z prezydentem

– Jeżeli chodzi o pana prezydenta, to dobrze, że zaczął się zajmować bieżącą polityką między jedną ustawką w lesie a drugą, bo to znaczy, że zobaczył na czym polega potencjalnie rządzenie. Więc cieszymy się, że pan prezydent zaczyna być w realnej polityce – zaczął swoją wypowiedź na temat głowy państwa Czarzasty.

– Pan prezydent zawetował 20 ustaw – odpowiadał dalej lider Nowej Lewicy. – Czyli najwięcej z dotychczasowych prezydentów. Zajęło mu to, nie wiem, z pół roku. To, co jest ciekawe, to nie jest tak, że pan prezydent szuka sobie jednego wroga, tylko chciał tak pracować, tak chciał tworzyć układ polityczny, żeby wetować, bo z tych 20 ustaw, 15 było za czasów pana Hołowni – zauważał.

– To ciekawe, dlatego że pan Hołownia prowadził inną politykę niż ja. W związku z tym, jeżeli pan prezydent chciałby wskazać tego złego, który mu blokuje ustawy i tego dobrego pana prezydenta, to tak nie jest. Pan prezydent postanowił walczyć. Zobaczymy co z tej walki wyjdzie – podsumował Czarzasty.

Sejmowa „zamrażarka”? Czarzasty twierdzi, że jeszcze jej nie użył

Marszałek Sejmu nie zgodził się też z zarzutem rzekomego mrożenia ustaw. – Pan prezydent nie ma wiedzy na temat tego, co wysyła do Sejmu. W tej chwili pan prezydent wysłał 14 ustaw do Sejmu, z czego pięć ustaw jest rozpatrywanych w komisjach sejmowych, jedna została odrzucona, dwie są skierowane do czytania na posiedzeniu Sejmu – wyjaśniał po kolei.

– W przypadku trzech ustaw skierowaliśmy z powrotem ustawy do pana prezydenta, bo były źle przygotowane. Musi po prostu je od początku przejrzeć i uzupełnić. Jedna ustawa, o emeryturach, jest w konsultacjach społecznych – wyliczał marszałek Czarzasty.

– Więc mówienie przez pana prezydenta, że cokolwiek jest mrożone, jest po prostu nieprawdą. Ja jeszcze nie zamroziłem panu prezydentowi żadnej ustawy. Natomiast pan prezydent za moich czasów zawetował pięć, za pana Szymona Hołowni 15 – przypomniał.

Czytaj też:

Kto okaże się genialnym strategiem, a kto z hukiem wyleci z rządu? To może czekać polskich polityków w 2026 rokuCzytaj też:

Posłowie dostaną po kieszeni. To zmieni się od 2026 roku