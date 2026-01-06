Bosak: Amerykanie już nie są w stanie wygrać. Zapłaci za to cenę cały świat zachodni

W rozmowie na YouTube Krzysztof Bosak skupiał się głównie na kwestiach wokół Stanów Zjednoczonych. Choć przyznał, że w PiS dominuje przesadna wiara w USA, to jednak poczynił pewne zastrzeżenia. – Nie chcę nikogo z mojej konkurencji politycznej jakkolwiek tutaj wybielać, usprawiedliwiać. W optyce Konfederacji uważamy, że zarówno PiS, jak i Platformę najlepiej wymienić, że to są partie schodzące, ich kierownictwa ze sceny politycznej – zaczął swoją myśl.

Bosak o ślepym zapatrzeniu PiS w politykę USA

– Natomiast ja uważam, że tam jest sytuacja wewnętrznie bardziej zróżnicowana. To znaczy utożsamianie całego PiS-u czy całej ekipy w BBN-ie ze ślepym proamerykanizmem jest moim zdaniem nie do końca zgodne z prawdą. Nie wykluczam, że są politycy ślepo, głupio proamerykańscy i w PiSie i Pałacu Prezydenckim, ale ja bym nie powiedział, że do takich polityków należą prezes Jarosław Kaczyński czy prezydent Karol Nawrocki. Nawet Sławomir Cenckiewicz, który miewa takie wypowiedzi, które tak wyglądają, ja osobiście jestem przekonany, że raczej to jest jego strategia narracyjna – oceniał Bosak.

Polityk zwracał uwagę na kolegów zapatrzonych w USA, ponieważ jego zdaniem jest to imperium skazane na porażkę w rywalizacji o światową dominację. – Mówimy o polityce imperium, które ma zdolności imperialne i ma jednocześnie bardzo delikatny, wrażliwy system polityczny, wrażliwy na polityczne poparcie, gdzie spadek poziomu życia, wzrost kosztów, spadek popytu albo nawet utrata dostępności do dóbr zaawansowanych, luksusowych, konsumpcyjnych produkowanych w Chinach może zdecydować o utracie władzy – tłumaczył.

– W takich sytuacjach nie da się wygrywać geostrategicznej rywalizacji z rozpędzonym, naoliwionym również mającym imperialne ambicje, ogromne już w tej chwili zaplecze intelektualne, produkcyjne, imperium zarządzane niedemokratycznie. Moim zdaniem Amerykanie w tej chwili nie są już w stanie tego wygrać, zupełnie nie docenili pracowitości, intelektualnej kompetencji i zdolności samoorganizacji Chińczyków i zapłacą za to cenę i zapłaci za to cenę cały świat zachodni – ostrzegał lider Konfederacji.

