Kaczyński i Tusk w jednym rządzie? Morawiecki postawił warunek

Jeden z internautów zapytał Mateusza Morawieckiego, czy dziś podpisałby się pod tzw. Deklaracją Polską. Wszystko przez pierwszy punkt zaprezentowanego pod koniec lipca 2025 r. dokumentu, który brzmi: „Żaden rząd, ani teraz, ani nigdy w przyszłości nie będzie tworzony z udziałem sił politycznych Donalda Tuska”. Jednocześnie były premier pod koniec listopada ub. r. w rozmowie z Gazetą.pl dopuścił możliwość stworzenia wspólnego rządu jedności narodowej w razie wojny.

– Wszystkie partie, tak jak to było w 1920 roku. Wyobrażam sobie tę sytuację, tym bardziej że w czasie dwóch gigantycznych kryzysów, które występowały w czasie, kiedy ja byłem premierem, zapraszałem pana wówczas przewodniczącego Tuska, zapraszałem wszystkich liderów opozycji i mieliśmy co najmniej kilka spotkań, a w różnych konfiguracjach na poziomach ministerialnych, ale też premierowskim kilkanaście takich spotkań, a przecież to nie była żadna jeszcze wojna – mówił.

Donald Tusk i Jarosław Kaczyński w jednym rządzie? Mateusz Morawiecki zabrał głos

Morawiecki tłumaczył się w czwartek 15 stycznia w Radiu Zet, że „twórcom ówczesnym tej deklaracji zabrakło tego typu wyobraźni, co by się stało, gdyby rzeczywiście Federacja Rosyjska na nas napadła”. – Skoro w rządzie Witosa był Daszyński, zresztą kilku premierów tam było, jak dobrze ich policzymy, była zgoda między Dmowskim i Piłsudskim, to myślę, że skoro nasi wielcy ojcowie niepodległości potrafili się porozumieć 125 czy 125,5 roku temu, to także i my powinniśmy się porozumieć – dodał.

Wiceprezes PiS przyznał, że „wyobraża sobie” sytuację, w której Tusk z Jarosławem Kaczyńskim byliby w jednym rządzie w przypadku, gdyby Władimir Putin zaatakował Polskę. Morawiecki zastrzegł jednak, że nie wie, czy lider Prawa i Sprawiedliwości dopuszcza taką możliwości i to jego trzeba by było zapytać, jak by postąpił w takiej sytuacji.

