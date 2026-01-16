Oburzające słowa posła w programie Stanowskiego. Ta reakcja mówi wszystko

W Kanale Zero wystartował nowy format – Liga Debat. W pierwszym odcinku w rundzie piątej miały miejsce pojedynki jeden na jeden. Politycy mogli zadać pytanie wybranemu przez siebie uczestnikowi. Tobiasz Bocheński z PiS wyzwał Romana Fritza. – Ma pan dzisiaj okazję, żeby powiedzieć wszystkim, że Grzegorz Braun kłamał i że w Auschwitz-Birkenau były komory gazowe – zwrócił się europoseł do polityka Konfederacji Korony Polskiej.

– Dlaczego mamy rozmawiać w sytuacji, kiedy Grzegorza Brauna tutaj nie ma. Uważam, że trzeba doczekać jego obecności w programie, a przypominam, że Grzegorz Braun udzielał odpowiedzi na to pytanie prof. Janowi Żarynowi – zaczął Fritz. Poseł odesłał do wypowiedzi „przygotowanego merytorycznie” lidera swojej partii. Fritz przekonywał, że prof. Żaryn „nie miał tak wielu argumentów, aby zbić wiedzę i przygotowanie merytoryczne Grzegorza Brauna”.

Poseł Konfederacji Korony Polskiej razem z Braunem neguje istnienie komór gazowych w Auschwitz

– Ja kiedyś dla własnej potrzeby sprawdzałem w internecie coś, żeby znaleźć na temat komór gazowych w Auschwitz. I, proszę pana, no nie ma zbyt wiele. Nawet proszę sobie wygooglować, czy są zdjęcia komór gazowych. Okazuje się, że są tylko zdjęcia dwóch budynków, ale to każdy budynek może właśnie tak wyglądać jak te zamieszczone w tym internecie. Więc dowodów na to w samym internecie praktycznie nie ma – mówił polityk Konfederacji Korony Polskiej.

– Grzegorz Braun wypowiedział się jasno, że ma z biegiem lat coraz więcej wątpliwości, bo po prostu wiele jest dezinformacji. Tak było w Dachau. W Dachau również miały być komory gazowe, ale okazało się, że to była dezinformacja, ponieważ żył jeszcze starszy człowiek, kapłan, który wówczas zdementował to i powiedział, że w Dachau żadnych komór gazowych nie ma – przekonywał Fritz.

Skandaliczna wypowiedź posła o słowach Brauna. W tle zachowanie polityka KO

Podczas wypowiedzi posła Konfederacji Korony Polskiej Witold Zembaczyński z KO kręcił głową z niedowierzaniem, rozkładał ręce i pokazywał kciuka w dół, a w pewnym momencie zaczął krzyczeć i wyszedł przed pulpit. Bocheński skontrował Fritza, jak wyobraża sobie hipotetyczną sytuację, że premier prawicowego rządu będzie musiał tłumaczyć się z opinii, że w Auschwitz-Birkenau nie było komór gazowych.

– Wartością nadrzędną jest prawda i dochodzenie do niej. Niczego więcej nie chcemy – zakończył polityk Konfederacji Korony Polskiej. Europoseł PiS podsumował, że „martwi go ta sprawa”. „Bardzo ważne by Polacy o prawicowych poglądach ujrzeli prawdziwą twarz Konfederacji Korony Polskiej” – napisał w mediach społecznościowych Bocheński.

twitterCzytaj też:

Kaczyński atakuje Brauna, Tusk ripostuje. „Jest gotów poświęcić wszystko”Czytaj też:

Prokuratura bezlitosna wobec Brauna. Zapowiada stanowcze kroki