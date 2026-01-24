Tusk zwrócił się do Nawrockiego i Kaczyńskiego. „Czas wstać z kolan, panowie. Ludzie patrzą”

„Czas wstać z kolan, panowie Karol Nawrocki i Jarosław Kaczyński. Ludzie patrzą” – napisał w krótkim wpisie w mediach społecznościowych Donald Tusk. Nie wiadomo, co dokładnie miał na myśli premier. Być może chodziło o słowa Donalda Trumpa ws. NATO i Afganistanu, ale obaj politycy odnieśli się to sytuacji.

„Nie ma wątpliwości, że Polscy żołnierze to Bohaterowie. Zasługują na szacunek i słowa podziękowania za ich służbę. W Afganistanie poległo 44 odważnych Polaków: 43 żołnierzy i cywil. Na zawsze zostaną w naszej pamięci!” – napisał prezydent. Prezes PiS z kolei na konferencji prasowej zasugerował, że słowa amerykańskiego przywódcy są niesprawiedliwe wobec Polaków. Kaczyński rzucił, że Trump „ma rozpędzony język”.

Donald Tusk zwrócił się do Karola Nawrockiego i Jarosława Kaczyńskiego. Błyskawiczna reakcja PiS

„Widzę, że zasięg kiepski w Dolomitach i ktoś nie jest na bieżąco…” – stwierdził poseł Paweł Szrot. To nawiązanie do ferii Tuska, które ten spędzał z rodziną we Włoszech, jeżdżąc na nartach. Reakcji z Prawa i Sprawiedliwości było więcej. Europoseł Bogdan Rzońca wstawił z kolei zdjęcie premiera, na którym widać, jak ten ze złożonymi rękami robi delikatny ukłon wobec ówczesnego Kanclerza Niemiec Olafa Scholza.

„Ludzie patrzyli z politowaniem, jak marynarkę nakładałeś pijakowi, ale wsiadłeś do ostatniego wagonu. Tak cię w Europie nikt nie ogrywa” – skomentował z kolei poseł Michał Woś. On również wstawił zdjęcie Tuska z 2017 r., na którym widać, jak szef rządu pomaga ówczesnemu przewodniczącemu Komisji Europejskiej. Jean-Claude Juncker na koniec kadencji przyznał, że denerwowały go posądzenia o pijaństwo. Sprawa pociągu dotyczyła z kolei podróży do Kijowa w innym wagonie niż ten, którym jechali liderzy Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii.

