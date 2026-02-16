W PiS cały czas wrze. Los Jacka Kurskiego wisi na włosku

Wewnętrzny konflikt w PiS tli się już od wielu tygodni, a może i miesięcy. Na nowo rozgorzał pod koniec ubiegłego tygodnia, kiedy politycy partii pokłócili się w mediach społecznościowych o sprzeczkę Ryszarda Terleckiego i Sebastiana Kalety w Sejmie. Na X padły na tyle poważne słowa, że w piątek 13 lutego do sporu wkroczył sam prezes partii.

Kaczyński prosił o spokój. Kurski go zignorował

„Szanowni Państwo, w związku z ostatnimi publicznymi wypowiedziami niektórych członków PiS informuję, iż każdy, kto zabierze w tej szkodliwej dyskusji głos, niezależnie od zasług i partyjnej pozycji, zostanie zawieszony w prawach członka PiS, co będzie miało oczywisty wpływ także na jego polityczną przyszłość. Takie zachowania skrajnie szkodzą Polsce i PiS” – pisał Jarosław Kaczyński.

Po kilku godzinach od tego wpisu milczenie przerwał Jacek Kurski, były szef TVP. Na antenie telewizji wPolsce24 nie gryzł się w język i krytykował byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Stwierdzał, że szef rządu z jego partii „dał się zrobić w konia” i podejmował szkodliwe dla Polski decyzje bez poparcia kierownictwa PiS.

W rozmowie z WP komentatorzy z PiS dali do zrozumienia, że Kurski może spodziewać się co najmniej ostrzeżenia. – Kurski złamał tę zasadę w dwie godziny po wpisie prezesa – podkreślali. Obrońcy polityka zauważali jednak, że nie atakował ani Kalety ani Terleckiego, więc nie wystąpił przeciwko woli Kaczyńskiego.

Konflikt wewnątrz PiS. Jacek Kurski zostanie zawieszony?

Politycy PiS przekazali dziennikarzom WP, że Kaczyński musi zawiesić Kurskiego, jeśli chce zachować autorytet i posłuch w partii. Przypomnieli też, że w grudniu 2025 roku europoseł PiS Waldemar Buda zapowiadał złożenie wniosku o zawieszenie Jacka Kurskiego, kiedy ten swoim atakiem na Morawieckiego wywołał sporych rozmiarów awanturę.

Jarosław Kaczyński w poniedziałek 16 lutego ma ponownie zaapelować o spokój do członków swojej partii. WP przypomina jednak, że robił to już na początku roku. Kiedy jednak trafił na chwilę do szpitala z infekcją, posłowie z jego ugrupowania wznowili spory.

– Tak, prezes Kaczyński powinien zrobić porządek w PiS – mówił otwarcie w Radiu Zet Adam Bielan, jeden z najbliższych współpracowników prezesa. Jego zdaniem uwaga z problemów rządu jest przekierowywana na wewnętrzne sprawy PiS, co nie może służyć partii.

