Pułkownik „wkurzony” wetem Karola Nawrockiego. „Zrobił pan fatalny błąd”

Karol Nawrocki w orędziu poinformował o zawetowaniu SAFE. Decyzja prezydenta spotkała się z wieloma komentarzami wojskowych. – Dzisiaj jednoznacznie pan prezydent Nawrocki powiedział: nie ufam wam, żołnierzom, nie ufam wam, armii – ocenił generał Mirosław Różański w TVN24. Były Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych sugerował, że „chyba jest jakaś pewna aberracja w sposobie myślenia” głowy państwa.

Pułkownik po wecie Karola Nawrockiego o „ustawce z żołnierzami”. „Takie zagrywki nie przejdą”

– Jestem wkurzony, po żołniersku rzecz ujmując – przyznał z kolei w TVP Info pułkownik Krzysztof Przepiórka. Były żołnierz GROM zwrócił się do Nawrockiego z pytaniem, czy „18 lub 19 krajów europejskich, które przystąpiły do tego projektu, to są sami idioci?”. – Zrobił pan fatalny błąd, ponieważ zrobił pan sobie ustawkę z żołnierzami. Z żołnierzami takie zagrywki nie przejdą – przekonywał płk Przepiórka.

– Mówię przede wszystkim o wszystkich policjantach, strażnikach granicznych i wreszcie społeczeństwie. Zagrał pan bezpieczeństwem Polski. To nie są górnolotne słowa. To są rzeczy, które są niezbędne dla naszego istnienia w obecnej sytuacji, kiedy mamy wroga u bram. A pan sprzeniewierzył się przysiędze, którą pan składał – kontynuował ekspert ds. bezpieczeństwa.

Generał o wecie Nawrockiego. „Cztery strzały w kolana systemu bezpieczeństwa narodowego Polski”

Stanisław Koziej zarzucił z kolei prezydentowi, że „oddał cztery strzały w kolana polskiego systemu bezpieczeństwa narodowego”. Zdaniem byłego szefa BBN Nawrocki „osłabił wiarygodność cywilnej i demokratycznej kontroli nad Siłami Zbrojnymi”, a swoją decyzją opóźnia modernizację armii „wnosząc dodatkowe ryzyka do bezpieczeństwa Polski”. Według Kozieja głowa państwa osłabia też „możliwości skutecznej obrony przeciwhybrydowej oraz powagę i pozycję kraju na arenie międzynarodowej”.

Czytaj też:

Mentzen porównał wojsko Polski i Ukrainy. „Niech wykażą, że robią coś sensownego”Czytaj też:

Weto Nawrockiego odbiło się echem w Rosji. Sikorski nie wytrzymał