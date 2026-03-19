Czarnek ma walczyć o głosy wsi? „Taką głupotę trzeba leczyć”

Zbigniew Kaszuba z Człuchowa przyznał, że nie słyszał wcześniej deklaracji Przemysława Czarnka o demontowaniu fotowoltaiki. — Tak powiedział? Nie śledzę tego, co mówią politycy, mam dużo roboty w gospodarstwie – stwierdzał. – Ale to nie jest poważna wypowiedź, to jest jakaś naiwna propaganda na rozkaz – oceniał.

Czarnek podpadł słowami o fotowoltaice. „Głupota”

– Powiem wprost: głupota. On się raczej ludziom narazi takim gadaniem, a nie zyska. Wszyscy, którzy założyli panele na starych zasadach, czyli przed 2023 r. uważają się za szczęśliwców, ludzie potrafią liczyć. A poza tym, czy on wie, że panele jak zdejmie, to musi zutylizować? To dopiero go będzie kosztować! – zauważał w rozmowie z „Newsweekiem”.

Dziennikarze zwracali uwagę, że odzyskanie straconego przez PiS elektoratu oznaczać będzie przede wszystkim odzyskanie głosów wsi i rolników. W oparciu o wyniki sondaży stwierdzili, że to właśnie w swoim dawnym bastionie PiS najszybciej traci głosy. Na samą Konfederację w ostatnich wyborach parlamentarnych głosowało procentowo więcej mieszkańców wsi, niż wynosiło poparcie tej partii ogółem w skali kraju. Podobnie wyglądał na wsi wynik Grzegorza Brauna w wyborach prezydenckich.

O fotowoltaice Czarnka wypowiedział się dla tygodnika także Franciszek Nowak, który dzierżawi około tysiąca hektarów w Wielkopolsce. Przyznał, że w jego wsi paneli solarnych jest sporo. Pytany o to, co by powiedział Czarnkowi, który swoje chce demontować, odpowiedział krótko. – Wysłałbym go do szpitala, taką głupotę trzeba leczyć. Węgiel psuje nam klimat, najlepsza jest na dziś energia z atomu, ale póki jej nie mamy, to trzeba korzystać z biogazowni, wiatraków i paneli, a nie z węgla – mówił.

Język Czarnka nie przemawia do mieszkańców wsi. „To jednak nie pasuje”

Anonimowy rolnik z Mazowsza stwierdzał, że „na takie gadanie rolnicy towarowi na pewno się nie złapią”. Tłumaczył popularność Konfederacji tym, że jest prawdziwą „trzecią drogą”, w przeciwieństwie do PSL, które straciło na wsi wiarygodność. Wojciech Rymaszewski spod Kołobrzegu na panele na starych zasadach się nie załapał, ale jego sąsiedzi „sobie chwalą”.

— Jak ktoś mówi, że wyrzuci panele, jak tylko mu się spłacą, to jest to skrajna głupota. Przecież wtedy dopiero zacznie mieć bonus od tej inwestycji, nie rozumiem tego. Ale politycy często co innego myślą, a co innego mówią. Zobaczymy za trzy lata czy faktycznie te panele wyrzuci – komentował przypadek Czarnka.

Rolnikom, którzy rozmawiali z „Newsweekiem”, nie podobał się też styl, w jakim Czarnek próbuje deprecjonować odnawialne źródła energii. Chodzi oczywiście o słynne już „OZE – sroze”. — Niby profesor, minister, a gada jak spod budki z piwem. To jednak nie pasuje, by o tych srakach mówić – podsumował jeden z nich.

Czytaj też:

