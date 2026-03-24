Incydent z udziałem Nawrockiego. Ekspert: Polacy wybrali boksera na prezydenta

W poniedziałek 23 marca Karol Nawrocki spotkał się w Przemyślu z prezydentem Węgier Tamasem Sulyokiem z okazji obchodów Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. W trakcie konferencji prasowej polityk nie szczędził gorzkich słów pod adresem Unii Europejskiej. Jednocześnie krytykował Władimira Putina i działania Rosji.

Karol Nawrocki naskoczył na dziennikarza

Dziennikarz TVN24 postanowił zwrócić politykowi uwagę na fakt, że węgierskie władze w ostatnich latach wielokrotnie stawały po stronie Rosji Władimira Putina, a ostatnio zablokowały wielomiliardową pomoc UE dla Ukrainy. Mateusz Półchłopek dopytywał Nawrockiego, czy przed zaplanowanym spotkaniem z Viktorem Orbanem, nie przeszkadzają mu zażyłe relacje węgierskiego premiera z prezydentem Rosji.

Prezydent Nawrocki ruszył wówczas szybkim krokiem w stronę dziennikarza i nie kryjąc irytacji zrugał swojego rozmówcę. – O co chce pan dopytać? Pan nie słuchał konferencji prasowej? Robiliście materiały o tym, że mnie ściga Putin? Pan redaktor się ogarnie i słucha, co mówi prezydent Polski – mówił ze złością polityk.

Prof. Antoni Dudek: Nawrocki ukrywał to od startu w wyborach

Mowę ciała oraz wypowiedź prezydenta komentował później w programie „Kropka nad i” prof. Antoni Dudek, były współpracownik Nawrockiego. Stwierdził, że ujrzeliśmy „emanację cech osobowościowych”, które prezydent ukrywał od momentu startu w wyborach. Politolog dodawał, że Nawrocki „poczuł się pewniej”, dlatego podobnych sytuacji będziemy widzieć więcej.

— Polacy wybrali boksera na prezydenta. To będzie dawało o sobie znać — mówił naukowiec. — To jest prawdziwy Karol Nawrocki – podkreślał. – Prezydent będzie jeszcze jakiś czas starał się trzymać emocje na wodzy, ale im więcej będzie miał problemów do rozwiązania, tym częściej będzie dochodziło do takich zachowań – zapowiadał.

— Ja mówiłem, że trzeba się bać, gdy ogłoszono tę kandydaturę. Uważam, że to jest człowiek niebezpieczny – przypominał Dudek. — Im bliżej wyborów, prezydent będzie się częściej zachowywał tak jak dziś – dodawał.

Jak internauci ocenili wybuch Nawrockiego?

Profil Res Futura Data House na platformie X analizował, jak polscy internauci odebrali zachowanie Karola Nawrockiego. Zwracali uwagę, że debata koncentruje się głównie na agresywnej formie komunikacji i „kibolskiej” mowie ciała prezydenta.

W analizie czytamy, że ukształtowały się dwa główne obozy narracyjne: krytyczny (58 proc. komentujących) oraz obronny (42 proc.). Ten pierwszy przekonuje, że zachowanie prezydenta jest przejawem braku kultury, dyplomatycznej niedojrzałości oraz dowodem na jego proputinowskie skłonności.

Ten drugi utrzymuje, że Nawrocki wykazał się niezbędną siłą, „wyjaśnił” stronniczego dziennikarza i nie pozwolił na manipulację swoim wizerunkiem.

