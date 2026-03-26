Kukiz rozczarowany prezydentem: Do Nawrockiego mam 2 pretensje

Paweł Kukiz temat rozczarowania prezydentem poruszył przy okazji pytania o swoje kontakty z Karolem Nawrockim. Przyznał, że nie ma bezpośredniego dojścia do tego polityka, ale ma pewne kontakty w jego kancelarii. To właśnie tam zgłasza swoje pretensje pod jego adresem.

Kukiz o swoich pretensjach do prezydenta

– Wielokrotnie mówiłem przedstawicielom kancelarii (prezydenta – red.), że mam dwie pretensje. Po pierwsze – zapomnienie, że obiecywał pan prezydent zespołu do zmiany konstytucji, co uważam za priorytetowe zadanie prezydenta – zaczął Kukiz. W jego wizji prezydent miałby „jednoczyć wszelkie siły patriotyczne”. – Ja nie mówię tylko o prawicy. Mówię również o „razemkach”, o tych nie PZPR-owcach, ale również o lewicy, ale lewicy patriotycznej – podkreślał.

– To jest pierwsza pretensja – nie stworzył tego zespołu, a jednocześnie nie słyszę, czy nie widzę działań, które miałyby na celu już w tej chwili konstrukcję paktu senackiego. Powtarzam, jeżeli te wszystkie trzy środowiska: pan Grzegorz Braun, Bosak z Mentzenem i PiS nie pójdą razem, Senat otrzyma centro-lewica, a prezydent zostanie pozbawiony podstawowego swojego instrumentu, czyli możliwości rozpisania referendum. Bo żeby móc rozpisać referendum ogólnokrajowe, musi mieć zgodę Senatu. No i się zajadą – podsumował.

PiS nie chce współpracy z Braunem. Kukiz się dziwi

Paweł Kukiz przyznał, że dziwi się stanowisku PiS, które całkowicie skreśla możliwość współpracy z Grzegorzem Braunem. – Niestety, ale czasami – nawet jeśli się mocno różnimy w poglądach politycznych – dla osiągnięcia strategicznego, głównego celu – jakim jest na przykład odsunięcie Tuska od władzy – jest pójście na jakieś kompromisy, które to umożliwią – stwierdzał.

