Zaskakujące sceny w „Kropce nad i”. „Z ust polityka PiS takie słowa to wstyd”

Jacek Sasin był gościem Moniki Olejnik w „Kropce nad i”. Rozmowa odbywała się za pośrednictwem łączy internetowych. Poseł PiS na początek został zapytany o obniżenie stawki VAT na paliwa oraz akcyzy na benzynę i olej napędowy, oraz maksymalną cenę na paliwo ustaloną każdego dnia przez ministra energii. Sasin zaznaczył, że to pomysł Przemysława Czarnka i dodał, że jego ugrupowanie „nie ma powodu, żeby być przeciw”.

Zdaniem byłego wicepremiera zwłoka rządu wynikała z „rozlewającej się afery pedofilskiej” w KO. – O Matko Boska. Jest mi strasznie przykro, że pan mówi takie rzeczy – zaczęła prowadząca program. Dziennikarka oceniła, że „w ustach polityka Prawa i Sprawiedliwości mówienie o pedofilii jest chyba wstydem”. Olejnik jako powód podała urodziny Radia Maryja, na których ojciec Tadeusz Rydzyk bronił biskupa Edwarda Janiaka, który to z kolei ochraniał księdza pedofila.

Awantura w „Kropce nad i”. Monika Olejnik starła się z Jackiem Sasinem ws. afery w KO

Sasin zdziwił się, że dziennikarka TVN podała właśnie taki przykład. Nagle oboje zaczęli mówić w tym samym momencie. Były wicepremier podkreślił, że wspomniany przez niego temat to „realny problem”. Sasin przekonywał, że sprawa jest „tuszowana” oraz „udaje się, że tematu nie ma”. Olejnik przypomniała, że pedofil został skazany na 25 lat więzienia, a jego żona na sześć lat pozbawienia wolności.

Polityk PiS zarzucił Olejnik, że sprawę przemilczano w jej stacji, na co ta przekonywała, że „historia z Kłodzka była nie raz opisywana”. Sasin domagał się od Donalda Tuska wyjaśnienia sprawy, a prowadząca rozmowę przypomniała historię z Rydzykiem. Na koniec obecności byłego wicepremiera w programie Olejnik ironizowała, że „to była wyjątkowa przyjemność rozmawiać z Sasinem” i ubolewała, że „rozmowa nie była na żywo, tylko przez ekran”.

