Kto kontroluje elity? Kulisy władzy, o których się nie mówi

W świecie polityki i wielkiego biznesu informacje, szczególnie te kompromitujące, mogą mieć większą wartość niż pieniądze. I nie trzeba ich ujawniać, żeby działały. Wystarczy, że istnieją.

Coraz częściej można odnieść wrażenie, że współczesny świat, ten na najwyższych szczeblach władzy i finansów, nie działa tak, jak lubimy sobie wyobrażać. Oficjalna narracja mówi o kompetencjach, doświadczeniu i mandacie społecznym. Nieoficjalna podpowiada coś znacznie mniej komfortowego: że na szczyty bardzo często trafiają nie tylko najlepsi, ale także ci, którzy są najbardziej podatni.

Nie twierdzę, że to reguła. Ale wystarczy rozejrzeć się uważnie, by zobaczyć pewien powtarzalny wzorzec.

Mechanizm zależności