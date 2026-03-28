Kadyrowiec gwiazdą AfD. „Muzułmanin też może głosować na skrajną prawicę”
Noah Krieger, wcześniej znany jako Murad Dadajew Źródło: Instagram / noah krieger
Noah Krieger robi zawrotną karierę w szeregach AfD, zaświadczając, że w Niemczech nawet muzułmanin może głosować na skrajną prawicę. Tyle że Krieger naprawdę nazywa się Murad Dadajew i ma ścisłe powiązania z czeczeńskim dyktatorem Ramzanem Kadyrowem, ulubionym siepaczem Putina.

AfD to prawdziwie inkluzywna partia. Jej szefowa Alice Weidel to lesbijka wychowująca z żoną ze Sri Lanki dwóch adoptowanych synów, która jednocześnie uparcie obrzydza Niemcom sens pomocy dla Ukrainy i stawiania oporu Rosji.

Z kolei pan Noah Krieger to światły niemiecki muzułmanin w szeregach partii, którą kieruje Weidel. Krieger z kolei zachwala Niemcom pożytki płynące ze ścisłego sojuszu z Rosją. Żeby było łatwiej, robi to i po niemiecku, i po rosyjsku, bo Krieger to nie jest jego prawdziwe nazwisko.

Naprawdę nazywa się Murad Dadajew i jest wpływową postacią tej części czeczeńskiej diaspory w Niemczech, która powiązana jest z Ramzanem Kadyrowem, udzielnym władcą Czeczenii z moskiewskiego nadania.

Starszy brat Dadajewa/Kriegera, Sulejman Muslim Dadajew, został kilka lat temu skazany w Austrii na kilkanaście lat więzienia za udział w zamordowaniu byłego ochroniarza Kadyrowa, który próbował alarmować międzynarodowe trybunały o zbrodniach popełnianych przez czeczeńskiego przywódcę.

Noah Krieger był przesłuchiwany w czasie procesu brata, ale żadnych zarzutów mu nie postawiono.

Z Wiednia przeniósł się do Hanoweru i tam zaczął szybko robić zawrotną karierę medialną w szeregach skrajnie prawicowej partii AfD.

Prawe skrzydło wnuków SS

