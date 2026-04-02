Kwaśniewski porównał Nawrockiego i Trumpa. Padły zaskakujące słowa

W długim wywiadzie dla „Gazety Wyborczej” Aleksander Kwaśniewski w otwarty sposób mówił o swojej ocenie amerykańskiego prezydenta. Nazywał Donalda Trumpa narcyzem, kłamcą i cynikiem, który otoczył się w Białym Domu „garścią oportunistów oraz sektą trumpistów”. Zacytował też słowa generała Jamesa Mattisa, jeszcze z pierwszej kadencji Trumpa: „krajem rządzi wariat, którego decyzji nie da się przewidzieć”.

Trump porównał Nawrockiego do Trumpa

W tym kontekście Kwaśniewski oceniał następnie Karola Nawrockiego. Stwierdził, że polski prezydent wpadł w pułapkę, stawiając mocno na obóz Donalda Trumpa. – Nawrocki jest na tyle jednak rozgarnięty, że ma wątpliwości, nie wierzy we wszystko, co mówi – stwierdzał. Jego zdaniem próbuje jednak robić to, co noblistka Maria Corina Machado, czy inni zachodni przywódcy, czyli zaspokajać ego Trumpa z nadzieją na jego łaskawość.

– Bo przecież wszyscy, nawet najbardziej zakochani w Ameryce mieszkańcy Europy Środkowo-Wschodniej widzą, że w Ameryce ani nie jest mniejsza inflacja, ani nie ma więcej miejsc pracy, bezdomni przepędzeni z centrów miast pozostają bezdomnymi tyle, że na peryferiach – podkreślał Kwaśniewski.

– A że przy okazji naszemu prezydentowi podoba się ich prezydent, to inna rzecz. Maczyzm, nieliczenie się ze słowem, z prawdą, z innymi, z oponentami, z prawem – to podobna mentalność. Choć niewątpliwie nasz prezydent więcej wie, interesuje się nie tylko sobą w telewizji. Ale baza, czyli podejście: „dzisiaj jest środa, chcecie mieć piątek, ja wam to załatwię”, jest to samo – zauważał były prezydent.

Kwaśniewski o trzeciej wojnie światowej

Kwaśniewski przyznał, że obawia się trzeciej wojny światowej. – Trump to nie jest pierwszy taki przypadek w historii świata – liderów, którzy przychodzili do władzy z przekonaniem o swojej absolutnej mądrości, znamy i wiemy, jak to się kończyło – mówił w wywiadzie. Pytany wprost o wojnę, stwierdził, że „niestety by jej nie wykluczał”.

Polityk zgodził się, że demokracja „cofa się o kilka pokoleń”. – Tak, mamy własnych liderów, wręcz pionierów cofania się demokracji – Putin, Orbán, stary Le Pen, po którym pałeczkę przejęła córka. Niedawno dołączyli do nich Farage, Fico, a teraz Nawrocki – wymieniał.

– Nie wolno nadużywać wielkich słów, ale to jest rzeczywiście moment życiowego zagrożenia. Toczy się pełnowymiarowa wojna ideologiczna i trzeba ją w Polsce dobrze zdefiniować: Nawrocki chce być u nas i w naszym regionie liderem antydemokratycznego, antyliberalnego projektu – stwierdzał.

Kwaśniewski: Masa krytyczna jeszcze nie została przekroczona

Zwrócił uwagę na postawę Chin, które uważnie obserwują państwa Zachodu i czekają na rozwój wydarzeń. – Korzystają też, ale nie tak, jak by mogli, dzięki czemu jeszcze nie ma trzeciej wojny światowej – zaznaczał. W jego ocenie trwająca wojna na Bliskim Wschodzie nie może być jeszcze określana tym mianem. – Jeszcze masa krytyczna nie została przekroczona, choć jesteśmy tego blisko, bardzo blisko – ostrzegał.

– Chińczycy na szczęście mają tak zwaną strategiczną cierpliwość – niemniej już dziś wszystkie argumenty są po ich stronie. Bo jeżeli Trump ma pretensje do Grenlandii, to wzmacnia ich pretensje do Tajwanu – mówił Kwaśniewski.

– Złamanie zasad, które ufundowały świat po drugiej wojnie światowej, jest faktem. Nowych zasad nie ma, a propozycje, które przynosi Trump, a Putin i Xi chętnie się z nimi godzą, to powrót do polityki z początku XIX wieku, czyli koncert mocarstw – podsumował.

Trump wydał pilne orędzie. Zapowiada „cofnięcie Iranu do epoki kamienia”Czytaj też:

Po decyzji Karola Nawrockiego w wojsku zawrzało. Generał nie kryje oburzenia