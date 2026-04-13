Na jaką prawicę nie ma miejsca w Europie? Poseł PiS jednoznacznie o błędzie Orbana

W niedzielę 12 kwietnia Węgrzy głosowali w wyborach parlamentarnych. Opozycyjna partia TISZA wygrała nad Fideszem Viktora Orbana z wielką przewagą. Wstępnie szacuje się, że spośród 199 dostępnych mandatów uzyskała ich aż 138. Koalicja Fidesz-KDNP do parlamentu wprowadzi 55 deputowanych, a skrajnie prawicowy Mi Hazank zajmie kolejnych 6 miejsc.

Wybory na Węgrzech. Szynkowski vel Sęk komentuje

– Spodziewałem się, że Viktor Orban może przegrać. Skala zwycięstwa Magyara jednak zaskakuje, myślę, że nie tylko mnie – przyznał vel Sęk, wspominając nazwisko lidera partii TISZA. – Trzeba uszanować taki wybór Węgier. Jest to wybór jednoznaczny, pokazujący, że po 16 latach rządów Viktora Orbana nastąpiło zmęczenie. Węgrzy zagłosowali za zmianą – dodawał w RMF FM.

Szynkowski vel Sęk zwrócił uwagę na pierwsze wypowiedzi Petera Magyara, zapowiadającego wizytę w Polsce. – To dobrze, że Peter Magyar odwiedzi Warszawę. Liczę na to, że Donald Tusk wykorzysta swoje dobre relacje z nim. Już nie będzie mógł mówić, że Grupa Wyszehradzka nie działa „bo Węgry” – podkreślał.

Szynkowski vel Sęk: Orban popełnił błąd

Gość RMF FM przyznał, że porażka Viktora Orbana może osłabić europejską prawicę. Jego zdaniem jednak będzie to osłabienie tylko czasowe. Szukając pozytywów, zwrócił uwagę na znaczenie węgierskich wyborów. Jego zdaniem był to sygnał, że „nie ma w Europie miejsca na prorosyjską prawicę”. – Orban popełnił błąd – podsumował.

– Wyborcy Fideszu zwracali uwagę, na to, że nie zajmuje się obywatelami Węgier tylko polityką zagraniczną i to w kontrowersyjnym wydaniu – zaznaczał vel Sęk. Pytany o sprawę Romanowskiego i Ziobry, poseł PiS powtórzył, że nie mogą oni liczyć na uczciwy proces w Polsce.

Polityk wolałby jednak, żeby jego partyjni koledzy odpowiedzieli przed sądem w Polsce. – Uważam, że z podniesioną przyłbicą trzeba stanąć i bronić swoich przekonań, nawet w nierównych warunkach – stwierdził.

Czytaj też:

Orban czy Magyar? Polacy wybrali swojego faworyta w sondażuCzytaj też:

Rosja reaguje na porażkę Viktora Orbana. Padły wymowne słowa