Ambasador USA w Polsce się wściekł. Mentzen odpowiedział jednym zdaniem

Poseł Konfederacji wywołał w Sejmie gigantyczny skandal. Konrad Berkowicz pojawił się na mównicy ze zmodyfikowaną flagą Izraela, na której zamiast Gwiazdy Dawida widniał na środku nazistowski symbol III Rzeszy, czyli swastyka.

W ten sposób polityk Konfederacji podsumował działania Izraela w Palestynie oraz na Bliskim Wschodzie. – Izrael dokonuje na naszych oczach ludobójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Izrael to nowa III Rzesza i jego flaga powinna wyglądać dokładnie tak – mówił poseł.

Berkowicz wywołał skandal w Sejmie. Tak zareagował Mentzen

„Happening” Konrada Berkowicza wyraźnie spodobał się Sławomirowi Mentzenowi. „Polski poseł porównuje zbrodnie przeciwko ludzkości Izraela do tych popełnionych przez III Rzeszę i pokazuje izraelską flagę ze swastyką. Izrael to nowa III Rzesza” – napisał lider Konfederacji.

Zarówno ten komentarz, jak i akcja Konrada Berkowicza nie umknęły uwadze ambasadora USA w Polsce, który jest religijnym Żydem. Tom Rose zamieścił w mediach społecznościowych emocjonalny wpis, którym ostro skrytykował polityka.

„Wstydź się! Może nawet zauważyłeś, że nie jest już tak łatwo pomiatać nami Żydami? Bronimy się z całej sił, bez przeprosin. Stajemy murem za naszymi przyjaciółmi i wiemy, jak walczyć i pokonywać naszych wrogów” – grzmiał dyplomata.

Na reakcję ze strony Sławomira Mentzena nie trzeba było długo czekać. „Grozisz mi?” – zwrócił się parlamentarzysta do ambasadora USA w Polsce.

MSZ reaguje na incydent z udziałem Konrada Berkowicza

Oświadczenie po incydencie w Sejmie wystosowała także ambasada Izraela w Polsce. „Zdecydowanie potępiamy dzisiejszy antysemicki horror w polskim parlamencie” – czytamy.

W dalszej części wpisu oceniono, że „w oficjalnym Dniu Pamięci o Holokauście w Izraelu polski poseł zbezcześcił flagę izraelską i porównał żydowski symbol oraz państwo żydowskie do nazistów, zamiast wyrazić solidarność z ofiarami Holokaustu”.

Zachowanie Konrada Berkowicza zostało również ostro skrytykowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. „Krytyka polityki regionalnej Izraela ze strony posła nie uzasadnia takiego gestu, który jest w najwyższym stopniu obraźliwy nie tylko dla Żydów i Izraelczyków, ale wszystkich, wśród których Holokaust i inne zbrodnie nazistowskie są ważnym elementem pamięci i tożsamości” – napisano.

„Polacy mają szczególny obowiązek dbania o pamięć historyczną związaną z Zagładą, największą zbrodnią na terenach okupowanych. Jakiekolwiek prowokacje uznać należy za karygodne i niedopuszczalne” – dodano.

