Macron nie spotka się z Nawrockim. „Tuskowi bardzo na tym zależało”

W poniedziałek 20 kwietnia Donald Tusk i Emmanuel Macron wezmą udział w I Polsko-Francuskim Szczycie Międzyrządowym w Gdańsku. Spotkanie realizuje postanowienia Traktatu o wzmocnionej współpracy i przyjaźni między RP a Republiką Francuską, który został podpisany w maju 2025 r. w Nancy.

„Rozmowy będą dotyczyć m.in. relacji dwustronnych Polski i Francji, wyzwań dla bezpieczeństwa w Europie, a także relacji sojuszniczych i transatlantyckich. Zgodnie z zapisami Traktatu, 20 kwietnia ustanowiono Dniem Przyjaźni Polsko-Francuskiej. W szczycie wezmą udział przedstawiciele resortów spraw zagranicznych, obrony, energii oraz kultury i dziedzictwa narodowego” – podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Macron w Polsce. Na linii Tusk-Nawrocki zawrzało

Wiadomo, że podczas wizyty w Polsce Emmanuel Macron nie spotka się z prezydentem Karolem Nawrockim. Jak ustalił Polsat News, Pałac Prezydencki miał zabiegać o zorganizowanie takiego spotkania, ale jego przeciwnikiem miał być szef polskiego rządu.

Do sprawy odniósł się rzecznik Karola Nawrockiego. Jak zaznaczył Rafał Leśkiewicz, prezydent Francji przyjeżdża do Polski na zaproszenie Donalda Tuska. – MSZ nie wystosował zaproszenia do prezydenta Karola Nawrockiego – powiedział w rozmowie z Onetem.

– Kancelaria Prezydenta informowała o chęci spotkania pana prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Organizatorem wizyty jest rząd. Premierowi Tuskowi bardzo zależało na tym, żeby nie doszło do spotkania obu prezydentów. Dlatego naciskał na to, żeby wizyta odbyła się Gdańsku, a nie w Warszawie — przekazał Leśkiewicz.

– To kolejny przykład lekceważenia prezydenta przez rząd. Lekceważenia Polaków, budowania murów i dzielenia społeczeństwa. To działanie wbrew interesowi Polski. Wykorzystywanie wizyt zagranicznych głów państw do wewnętrznej walki politycznej to przejaw skrajnie niepoważnej postawy rządzących i ośmieszania wizerunku Polski na arenie międzynarodowej — dodał Leśkiewicz.

Rzecznik Karola Nawrockiego przypomniał, że niedawno doszło do spotkania prezydentów Polski i Francji w Paryżu. Na agendzie były wówczas tematy dotyczące kwestii bezpieczeństwa i polityki unijnej.

Tusk postawił ministrze ultimatum. Zagroził końcem koalicji w obecnym kształcieCzytaj też:

Sikorski kontra Nawrocki. Tak głosują Polacy w nowym sondażu