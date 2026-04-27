Łatwogang z apelem tuż przed końcem transmisji. Jest reakcja Czarzastego

Piotr „Łatwogang” Garkowski uruchomił charytatywny stream, podczas którego zbierano pieniądze na Fundację Cancer Fighters, zajmującą się osobami chorymi na nowotwór. Przez dziewięć dni zebrano ponad 251 mln zł. W czasie nieprzerywanej transmisji był odtwarzany utwór „Ciągle tutaj jestem (diss na raka)”, nagrany przez rapera Bedoesa 2115 i podopieczną fundacji 11-letnią Maję.

Rekordowa zbiórka na walkę z rakiem. Łatwogang z apelem

W czasie relacji na żywo mieszkanie twórcy internetowego odwiedzał szereg artystów, sportowców i celebrytów. Tuż przed zakończeniem transmisji Łatwogang zaapelował, aby 26 kwietnia stał się dniem walki z rakiem u dzieci.

– Może wpiszmy po prostu do kalendarza, że 26 kwietnia będzie narodowy dzień walki z rakiem u dzieci. Żebyśmy co roku się spotykali i pamiętali o dzieciakach – mówił podczas finału transmisji. – Robimy to. To jest początek, a nie koniec. (Ponawiam – red.) apel o ten dzień, o którym powiedział Piotrek — niech 26 kwietnia będzie dniem walki z rakiem u dzieci. Wielka prośba do polityków: proszę, weźcie się w garść. Prośba do wszystkich, którzy myślą, że są rzeczy niemożliwe — Piotrek udowodnił wszystkim, że nie ma. (...) Jako Polacy, jako społeczeństwo udowodniliśmy, że nie ma rzeczy niemożliwych – dodawał Bedoes 2115.

Czarzasty reaguje na apel Łatwoganga. „Taką deklarację chciałem złożyć”

Do słów internetowego twórcy odniósł się marszałek Sejmu. – Nie chcę wchodzić w jakikolwiek sposób politycznie w tę sprawę. Ale padła tam taka informacja, taka propozycja, żeby uczynić 26 kwietnia dniem walki z rakiem u dzieci – powiedział Włodzimierz Czarzasty na antenie TVN24.

– Chcę powiedzieć taką rzecz: jeżeli organizatorzy zbiórki, którym gratuluję, mają ochotę podtrzymać ten apel, to dzisiaj Kancelaria Sejmu, bo ktoś musi to przeprowadzić, zwróci się do organizatorów, nie ingerując politycznie w nic absolutnie. I możemy tę sprawę zrobić, jeżeli nadal ci państwo mają taką ochotę. Taką deklarację chciałem złożyć – podsumował marszałek Sejmu.

Ponad 250 mln zł dla chorych na raka. Fundacja Cancer Fighters zapowiada, jak wyda pieniądze

