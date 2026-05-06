Poseł KO sprawdzany przez Prokuraturę Europejską? Polityk zapewnia: Taki wniosek nie wpłynął

We wtorek 5 maja Prokuratura Europejska (EPPO) podała, że zwróciła się do Sejmu z wnioskiem o uchylenie immunitetu polskiego posła. Europejska Prokurator Generalna Laura Kovesi postanowiła jednak nie ujawniać jego danych. Dopiero nieoficjalnie dziennikarze Onetu ustalili, że chodziło o Wojciecha Króla z Koalicji Obywatelskiej.

EPPO z wnioskiem do Sejmu. Poseł Wojciech Król komentuje doniesienia mediów

Wywołany do tablicy polityk postanowił odpowiedzieć w oświadczeniu. W środę zamieścił poświęcony tej kwestii wpis w mediach społecznościowych. „W dniu wczorajszym otrzymałem pytania od mediów dotyczące wniosku o uchylenie mojego immunitetu. Niezwłocznie skontaktowałem się z Kancelarią Sejmu i uzyskałem informację, że taki wniosek nie wpłynął. Jeśli wniosek zostanie złożony a ja o tym fakcie poinformowany — zapoznam się z nim i skomentuję” – informował Król.

Z informacji podanych przez EPPO wiadomo, że chodzi o śledztwo związane z modernizacją infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Przekazano, że podejrzenia obejmują zarówno korupcję czynną, jak i bierną w związku z działalnością podmiotu odpowiedzialnego za przeprowadzenie inwestycji. Sprawa dotyczy modernizacji, która została dofinansowana przez Unię Europejską kwotą 1,9 mld złotych na lata 2007-2027.

Rzecznik rządu o działaniach EPPO w Polsce

Rzecznik rządu Adam Szłapka we wtorek 5 maja komentował działanie Europejskiej Prokuratury. – To jest normalna procedura. Jeżeli prokuratura składa taki wniosek, to informuje marszałka Sejmu i on rozpoczyna procedurę. To jest efekt tego, że Polska zdecydowała się przystąpić do Prokuratury Europejskiej. Jeśli są sytuacje, gdy zachodzi podejrzenie, że może dochodzić do nieprawidłowości, to takie sprawy będą wszczynane także przez prokuraturę Europejską i musimy się do takich spraw przyzwyczaić – wyjaśniał.

