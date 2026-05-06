Ziobro straci azyl na Węgrzech? Sikorski stawia sprawę jasno

9 maja dojdzie do oficjalnej zmiany władzy na Węgrzech. Peter Magyar zostanie zaprzysiężony na premiera i zastąpi na stanowisku Viktora Orbana. W związku z tym pojawiły się kolejne pytania o przyszłość Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego, którzy uzyskali azyl polityczny od szefa Fideszu.

Sikorski uderza w Ziobrę. Wymowne słowa szefa MSZ

– Peter Magyar jeszcze w trakcie kampanii wyborczej deklarował, że jego Węgry nie będą azylem dla polityków oskarżonych o przestępstwa. Pytanie, czy Zbigniew Ziobro chce kontynuować epopeję uciekania przed polskim wymiarem sprawiedliwości i kompromitowania siebie oraz urzędu ministra sprawiedliwości, który sprawował, a także kompromitowania PiS – stwierdził Radosław Sikorski na antenie TVP Info.

– Przecież Zbigniew Ziobro jest nadal wiceprzewodniczącym partii Jarosława Kaczyńskiego. To co, PiS nadal uważa, że nie ma problemu? Że jak ktoś ma się stawić przed obliczem polskiego prokuratora i ucieka poza granice kraju to jest w porządku? – dodał szef MSZ.

Dopytywany, „czy Polska nie powinna skuteczniej działać, aby ściągnąć polityków PiS do kraju”, minister spraw zagranicznych podkreślił, że „rząd nie wyśle przecież jednostki GROM do Budapesztu”. – Ale takich gości, którzy chcieli się ukryć przed wymiarem sprawiedliwości, było więcej i prędzej czy później wracają na łono ojczyzny i stają przed polskimi sędziami – skwitował Radosław Sikorski.

Pozwolenie Zbigniewa Ziobro na broń pod lupą policji

Tymczasem na horyzoncie pojawiły się kolejne problemy Zbigniewa Ziobry. Policja wzięła pod lupę pozwolenie polityka PiS na broń. Jak dowiedziała się „Gazeta Wyborcza”, policjanci mieli odwiedzić dom polityka w Jeruzalu, gdzie – zgodnie z przepisami – broń powinna być przechowywana w sejfie. Celem działań jest ustalenie, czy broń nadal znajduje się na miejscu oraz czy nie została wywieziona poza Polskę.

Śledczy badają również, czy Ziobro dopełnił obowiązku zgłoszenia zmiany miejsca pobytu. Zgodnie z ustawą o broni i amunicji, brak takiej informacji może stanowić podstawę do cofnięcia pozwolenia.

