Awantura o generała, Sławomir Mentzen nieugięty. „Nie mam zamiaru przepraszać”

Sławomir Mentzen na początku maja uderzył w gen. Wiesława Kukułę. Lider Konfederacji zarzucił szefowi Wojska Polskiego, że „jest nienormalny i nie ma kompetencji, żeby być kapralem oraz nigdy niczym tak naprawdę nie dowodził”. Mentzen za „niepoważne” uznał słowa generała, który po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony we wrześniu 2025 r. przekonywał, że „Polska użyje sto razy droższej rakiety, jeśli to uratuje życie jednej osoby”.

Polityk Konfederacji określił, że najwyższy dowódca „nie ma zielonego pojęcia o ekonomii wojny i ograniczoności zasobów”. Mentzena skrytykował nawet partyjny kolega Krzysztof Bosak, ale kolejnego dnia lider Konfederacji nie zmienił zdania i nie chciał się wycofywać ze swoich słów. – Oczywiście, że to było bardzo potrzebne. Żałuję nawet, że powiedziałem tego ostrzej i wcześniej – przekonywał Mentzen.

Sławomir Mentzen o krytyce szefa Sztabu Generalnego WP. „Mogę mu nawet jeszcze dołożyć”

W poniedziałek 11 maja polityk Konfederacji kolejny raz odniósł się do sprawy na kanale Bogdana Rymanowskiego na YouTube. – Nie mam zamiaru przepraszać gen. Kukuły. Jeżeli pan chce, to mogę mu nawet jeszcze dołożyć w naszym programie – zapewnił Mentzen. Lider Konfederacji odrzucił sugestię, że „chlapnął”. – Przyznaję, że chciałem powiedzieć, że jest idiotą, wtedy się ugryzłem w język i powiedziałem, że jest nienormalny – wyjaśniał Mentzen.

Następnie polityk Konfederacji powtórzył, że jedyne, czego żałuje to fakt, że jego słowa „padły tak późno i były delikatne”. Mentzen odrzucił krytykę ze strony szefa MON. Przekonywał też, że gen. Kukuła „całkowicie położył stworzenie WOT-u, bo ten miał wyglądać inaczej”. – Gen. Kukuła ma trzy supermoce: pierwsza – fantastyczne pikniki i grochówka, druga – potrafi się świetnie sprzedać, jest świetnym PR-owcem, trzecia – potrafi oczarować polityków – komentował lider Konfederacji.

Lider Konfederacji o słowach Krzysztofa Bosaka. „Nabrał się” na „supermoce” gen. Wiesława Kukuły?

Mentzen ocenił, że „na takich kompetencjach można zrobić karierę”. Polityk Konfederacji zasugerował także, że na supermoce szefa Sztabu Generalnego WP „nabrał się” Bosak. – To nie jest nic złego, to prawie każdy polityk tak ma – podsumował Mentzen w odpowiedzi na sugestię, że jego partyjny kolega „nie potrafi się oprzeć wdziękom generała”. Lider Konfederacji zgodził, że użył „mocnych słów”.

Czytaj też:

Mentzen zatrzymany na lotnisku w Londynie, prezydencki minister o „skandalu”. Nowe faktyCzytaj też:

PiS dogada się z Braunem i Mentzenem? Nowy sojusz może zmienić układ sił