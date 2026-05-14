Chińskie zagrożenie w Polsce. „Najgorsze, co możemy zrobić, to powtarzać błędy”

Rosja działa brutalnie, agresywnie i często chaotycznie. Chiny działają inaczej – cierpliwie, systemowo i długofalowo. To właśnie czyni je przeciwnikiem znacznie trudniejszym do rozpoznania.

Dlatego fakt, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego coraz mocniej akcentuje zagrożenia związane z działalnością chińskich służb specjalnych, należy traktować bardzo poważnie. To nie jest już wyłącznie problem gospodarczy czy geopolityczny. To kwestia strategicznego bezpieczeństwa państwa.

Jak działają Chińczycy

W przestrzeni publicznej nadal pokutuje przekonanie, że chińska aktywność sprowadza się głównie do biznesu, handlu i inwestycji. Tymczasem współczesne działania wywiadowcze coraz rzadziej przypominają klasyczny obraz szpiega z czasów zimnej wojny. Dzisiaj wpływy buduje się poprzez technologie, uczelnie, współpracę naukową, media społecznościowe, infrastrukturę krytyczną, platformy cyfrowe i zależności ekonomiczne.

Właśnie na tym polega specyfika chińskiego modelu działania.

W systemie chińskim granica między państwem, biznesem, nauką i służbami specjalnymi jest znacznie bardziej płynna niż w świecie zachodnim. Państwo Środka potrafi myśleć strategicznie w perspektywie dekad, a nie kadencji politycznych. I to jest przewaga, której Europa nadal nie rozumie.

Nie chodzi o wzbudzanie antychińskiej histerii. Chiny są globalnym mocarstwem gospodarczym i jednym z najważniejszych uczestników światowej gospodarki. Problem zaczyna się wtedy, gdy państwo demokratyczne przestaje odróżniać współpracę gospodarczą od budowania strategicznej zależności.

W ostatnich latach Zachód boleśnie przekonał się, czym kończy się uzależnienie od autorytarnych państw. Europa przez dekady budowała energetyczną współpracę z Rosją, wierząc, że biznes ograniczy agresywne działania Kremla. Stało się dokładnie odwrotnie. Dziś istnieje ryzyko powtórzenia podobnego błędu w relacjach technologicznych i infrastrukturalnych z Chinami.

Uczelnie szczególnie narażone

Szczególnie niepokojący jest wątek środowisk akademickich i badawczych. Współczesny wywiad bardzo często działa właśnie tam, gdzie powstają nowe technologie, rozwijane są projekty dual use i budowane są relacje elit przyszłości. Naiwnością byłoby zakładanie, że państwa, prowadzące globalną rywalizację strategiczną, nie wykorzystują takich możliwości.

Dlatego każde państwo powinno posiadać jasne procedury dotyczące współpracy z podmiotami powiązanymi z państwami autorytarnymi, zwłaszcza w obszarach związanych z bezpieczeństwem, nowymi technologiami, cyberprzestrzenią czy edukacją wojskową.

W tym kontekście nie chodzi o zamykanie uczelni ani izolację. Chodzi o świadomość zagrożeń i zdolność państwa do zarządzania ryzykiem. Problemem Polski od lat nie jest brak ostrzeżeń ze strony służb. Problemem jest brak strategicznej konsekwencji po stronie instytucji państwowych.

Współczesne operacje wpływu bardzo rzadko mają charakter spektakularny. One są rozłożone w czasie. Polegają na budowaniu środowisk wpływu, uzależnień ekonomicznych, relacji eksperckich i długofalowego oddziaływania informacyjnego. To proces przypominający bardziej erozję niż frontalny atak.

I właśnie dlatego demokracje mają z tym problem.

Cierpliwość lepsza niż agresja

Systemy demokratyczne są z natury reaktywne. Reagują na kryzysy, skandale i presję opinii publicznej. Państwa autorytarne potrafią planować strategicznie na wiele lat do przodu. W rywalizacji wywiadowczej cierpliwość często okazuje się skuteczniejsza niż agresja.

Polska znajduje się dziś w bardzo trudnym położeniu geopolitycznym. Z jednej strony mamy agresywną politykę Rosji i destabilizację ze strony Białorusi. Z drugiej, rosnącą globalną rywalizację amerykańsko-chińską, która będzie wpływać również na bezpieczeństwo Europy. W takiej rzeczywistości państwo musi nauczyć się prowadzić politykę bezpieczeństwa opartą nie na emocjach, lecz na strategicznej analizie ryzyka.

Najgorsze, co możemy zrobić, to powtarzać błędy Zachodu polegające na lekceważeniu długoterminowych zagrożeń. Bo współczesny wywiad coraz rzadziej polega na kradzieży dokumentów. Dziś chodzi przede wszystkim o wpływ – na decyzje, technologie, gospodarkę, elitę państwa i świadomość społeczną.

A państwo, które zbyt późno dostrzega budowanie takich wpływów, bardzo szybko może odkryć, że utraciło znacznie więcej niż tylko przewagę informacyjną.

