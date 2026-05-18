Czarnek podał 4 warunki, po których Ziobro wróci do Polski. „Tylko TVN tego nie rozumie”

W poniedziałek 18 maja kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek uczestniczył w konferencji prasowej. Już pierwsze pytania dziennikarzy dotyczyły ucieczki Zbigniewa Ziobro do USA. Od polityka PiS odpowiedź na tę kwestię próbowała uzyskać dziennikarka TVN24. Dociekała, co musi zrobić rząd, żeby były minister sprawiedliwości stanął przed polskim sądem.

Czarnek o powrocie Ziobry. Podał cztery warunki

– Wyrzucenie Żurka, wyrzucenie Korneluka. Przywrócenie Barskiego, przywrócenie praworządności prokuraturze, przywrócenie losowania w polskich sądach, a wtedy pan Zbigniew Ziobro natychmiast przyleci z Ameryki – wymieniał otwarcie kandydat PiS na premiera.

– Jak byłem w Stanach Zjednoczonych to w 11 punktach przedstawiłem Amerykanom czego dotyczy brak praworządności w Polsce. Wszyscy to rozumieją, tylko TVN jeszcze tego nie rozumie. Mam nadzieję, że w najbliższych miesiącach zmiana właścicielska spowoduje, że zrozumiecie to również wy – dodawał Czarnek.

Paramount przejmuje WB Discovery, właściciela TVN

– Jak TVN zmieni zdanie na temat tego, co się dzieje w Polsce i zacznie mówić prawdę o praworządności w Polsce, to rzeczywiście jest szansa na to – jak nam pomożecie – żeby tę praworządność szybciej przywrócić. Jak przywrócimy, to pewnie nie będzie trzeba czekać rok, żeby pan Zbigniew Ziobro przyjechał i udowodnił swoją niewinność – mówił polityk.

Pod koniec lutego Warner Bros. Discovery i Paramount Skydance podpisały umowę, na mocy której druga z tych spółek przejmie pierwszą. W związku z tą transakcją w Stanach pojawiły się obawy o polityczne wpływy na stację CNN. Trump i jego współpracownicy otwarcie grozili tej konkretnej redakcji. Szef Paramount jest synem miliardera Larry'ego Ellisona, który od lat wspiera Donalda Trumpa.

