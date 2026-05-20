Konfederacja posiłkuje się AI w politycznej walce. „Olbrzymie niebezpieczeństwo”

Wielu wyborców mogło natknąć się w sieci na materiały Konfederacji, w których partia wspomagała się możliwościami AI. Sporą popularność zdobył m.in. spot, przedstawiający PiS jako tonący statek.

Konfederacja wspomaga się AI. Politolog dostrzega zagrożenie

Na wspomnianym materiale widzieliśmy zardzewiały okręt z logiem PiS, a o rolę sternika kłócili się Mateusz Morawiecki z Przemysławem Czarnkiem. Jarosław Kaczyński pokazany został w izolacji, w swojej kajucie. W dalszej części widzieliśmy odpływ pasażerów – w domyśle wyborców – którzy przechodzili na nowoczesny jacht Mentzena. Pod koniec statek PiS po prostu poszedł na dno.

Całość lider Konfederacji podsumował krótkimi słowami. „Wartości nie toną. Czas na przesiadkę!” – pisał Sławomir Mentzen, podkreślając stałość swoich poglądów i polityczny chaos oraz zmiany kursu w PiS. W swoim spocie odwoływał się też do sondaży, które pokazują odpływ wyborców z PiS właśnie do Konfederacji oraz Konfederacji Korony Polskiej.

Pod koniec kwietnia partia Mentzena spotem AI uderzyła też w minister klimatu i środowiska, Paulinę Henning-Kloskę. W maju z kolei powstał materiał, który krytykował PiS w związku z postulowanym przez partię zakazem handlu kryptowalutami. „Gazeta Wyborcza” zwróciła uwagę, że Konfederacja to pierwsza polska partia, która na tak dużą skalę zaczęła używać AI w walce na polityczne spoty.

– Nie dziwię się, że robi to jako pierwsza. Może to śmieszne i nowoczesne, być może trafi do elektoratu Konfederacji, bo to on głównie korzysta z serwisów społecznościowych, ale to olbrzymie niebezpieczeństwo – oceniał w rozmowie z gazetą prof. Szymon Ossowski, politolog z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Konfederacja nie boi się AI. Poseł KO: Mentzena należy skrytykować

Stosowanie w ten sposób sztucznej inteligencji zmierza w kierunku szerzenia dezinformacji. Takie materiały Konfederacji powinny być oznaczone jako wygenerowane przez AI, bo mogą wprowadzać odbiorcę w błąd – dodawał. Jak mówił, w podobnych produkcjach łatwo wkładać politykom w usta dowolne słowa. Przyznał, że partia przynajmniej zamieszcza swoje logo w materiałach, choć i tak ryzyko wprowadzenia w błąd jest spore.

Poseł Koalicji Obywatelskiej Patryk Jaskulski w rozmowie z „GW” przyznał, że przekaz tworzony przy pomocy AI bywa skuteczny. – Część odbiorców może być zdezorientowana i uznać, że w materiale występują prawdziwe osoby. Dlatego Mentzena należy skrytykować za brak wyraźnego oznaczenia całego materiału – oceniał. Jednocześnie nie miał wątpliwości, że trend będzie się nasilał.

– Trzeba jasno powiedzieć, że AI nie powinna być używana bez żadnych ograniczeń. Ta kwestia wymaga regulacji, a treści dezinformujące i manipulacyjne powinny być skutecznie usuwane z platform internetowych. Niestety, prezydent zawetował ustawę wdrażającą DSA, co może utrudnić walkę z takimi materiałami – zauważał.

