Polska znalazła się w elitarnym klubie. „Odegra większą rolę w regionie”

Polska właśnie przekracza granicę między armią modernizującą sprzęt a armią próbującą funkcjonować w realiach wojny przyszłości. To fundamentalna zmiana.

Przez wiele lat modernizacja sił zbrojnych była w Polsce postrzegana głównie przez pryzmat zakupu konkretnego uzbrojenia – nowych czołgów, armatohaubic, samolotów czy systemów rakietowych. Tymczasem współczesna wojna coraz mniej opiera się na pojedynczych platformach bojowych. Dziś decydujące znaczenie mają: integracja systemów, przewaga informacyjna, zdolność przetwarzania danych w czasie rzeczywistym oraz odporność państwa na zakłócenia.

I właśnie dlatego F-35 nie jest zwykłym samolotem. To latający system zarządzania polem walki.

Zmiana mentalna dla sił zbrojnych