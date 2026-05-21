Polska znalazła się w elitarnym klubie. „Odegra większą rolę w regionie”

Przylot pierwszych myśliwców Lockheed Martin F-35 Lightning II do Polski będzie wydarzeniem symbolicznym, politycznym i wojskowym jednocześnie. Ale prawdziwe znaczenie tego momentu jest znacznie głębsze niż medialne zdjęcia nowoczesnych maszyn na pasie startowym.
Polska właśnie przekracza granicę między armią modernizującą sprzęt a armią próbującą funkcjonować w realiach wojny przyszłości. To fundamentalna zmiana.
Przez wiele lat modernizacja sił zbrojnych była w Polsce postrzegana głównie przez pryzmat zakupu konkretnego uzbrojenia – nowych czołgów, armatohaubic, samolotów czy systemów rakietowych. Tymczasem współczesna wojna coraz mniej opiera się na pojedynczych platformach bojowych. Dziś decydujące znaczenie mają: integracja systemów, przewaga informacyjna, zdolność przetwarzania danych w czasie rzeczywistym oraz odporność państwa na zakłócenia.
I właśnie dlatego F-35 nie jest zwykłym samolotem. To latający system zarządzania polem walki.
Zmiana mentalna dla sił zbrojnych
