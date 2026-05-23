Szczepkowska podsumowała działania Donalda Trumpa: Logika „Dnia świra”

Po wielu dniach niepewności i komunikatach o wycofywaniu z naszego regionu kilku tysięcy amerykańskich żołnierzy, niespodziewanie ogłoszono coś zupełnie przeciwnego. W czwartek 21 maja Donald Trump poinformował, że obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce zostanie wzmocniona.

Trump zmienia decyzję. USA wyślą do Polski 5 tys. żołnierzy

„W związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski, Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem, oraz naszymi relacjami z nim, z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 5000 żołnierzy” – ogłaszał amerykański prezydent na platformie Truth Social.

Do tej decyzji odniósł się szybko wspomniany Karol Nawrocki. „Stoję i będę stać na straży sojuszu polsko-amerykańskiego – ważnego filaru bezpieczeństwa każdego polskiego domu i całej Europy. Dobre sojusze to sojusze oparte na współpracy, wzajemnym szacunku i dbaniu o nasze wspólne bezpieczeństwo” – komentował.

Z takiego obrotu spraw cieszył się także szef MON. „Decyzja prezydenta D. Trumpa o wysłaniu do Polski 5 tysięcy dodatkowych żołnierzy potwierdza, że relacje polsko-amerykańskie są bardzo silne, a Polska jest modelowym i żelaznym sojusznikiem” – pisał w mediach społecznościowych Władysław Kosiniak-Kamysz.

Trump wyśle do Polski żołnierzy. Szczepkowska pisze o „Dniu świra”

W piątek 22 maja finał zamieszania w dosadnych słowach skomentowała aktorka Joanna Szczepkowska. „Dnia Świra ciąg dalszy. Tu przecież nie obowiązuje porządek dobowy. Dzień Świra może trwać kilka dni pod rząd. Kto zrozumie logikę wpisu Trumpa?” – pytała (pisownia oryginalna).

„Dzisiaj zmianę decyzji umotywował wynikiem wyborów prezydenckich, które odbyły się przecież prawie rok temu.

Teraz zauważył i ucieszył się z Nawrockiego? Dlaczego się nie cieszył podejmując decyzje o wstrzymaniu wojsk? Tylko logika Dnia Świra może to tłumaczyć” – oceniała.

Nie spodobała jej się też postawa polskiego prezydenta. „To, że Trump jest całkiem nieodpowiedzialny, co widać nawet z tych sprzecznych decyzji, to dla rezydenta oczywiście nie ma znaczenia. To, że w ten sposób Trump daje znać sojuszowi NATO: macie być bezkrytyczni i służalczy jak Nawrocki i wtedy dostaniecie wojsko, to tylko woda na młyn Batyra” – stwierdzała.

„To, że NATO zostaje osłabione, nie ma dla niego znaczenia. To, że pięć tysięcy żołnierzy w Polsce przy słabym NATO nic nie znaczy, też nie jest dla kancelarii ważne. Liczy się tylko poparcie Trumpa dla Nawrockiego. I to jest ta Polska dumna, Polska niezależna…” – podsumowała gorzko.

